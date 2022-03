Władimir Putin ogłosił w zeszłym tygodniu, że dostawy gazu do "nieprzyjaznych Rosji państw" będą rozliczane tylko w rublach. Miałoby to pomóc rosyjskiej walucie, której wartość spadła znacznie od czasu wprowadzenia sankcji gospodarczych. Do tej pory dostawy gazu Niemcy opłacały m.in. w euro.

"Putin został przyparty do muru. Jesteśmy gotowi na wszystkie scenariusze"

Szef niemieckiego resortu gospodarki na spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z krajów G7 ocenił, że bierze pod uwagę opcję, że "Putin mógłby zakręcić kurek z gazem". – Jesteśmy gotowi na wszystkie scenariusze – podkreślił minister i dodał, że żądanie szefa Kremla pokazuje, że "został on przyparty do muru".

– Nie damy się podzielić, a odpowiedź krajów G7 jest jasna: będziemy przestrzegać umów. Żądanie zapłaty w rublach jest jednostronnym i wyraźnym naruszeniem już istniejących umów – powiedział Habeck, cytowany przez poniedziałkowy "Bild". – Zawarte umowy są obowiązujące, a podmioty, których dotyczą, muszą przestrzegać umów. Oznacza to, że płatność w rublach jest niedopuszczalna – dodał.

Po decyzji podjętej przez ministrów G7, rosyjski deputowany Iwan Abramow miał zagrozić wstrzymaniem dostaw gazu, o czym poinformowała rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Novosti. Abramow jest członkiem rosyjskiego Komitetu Ekonomicznego.

RadioZET.pl/PAP