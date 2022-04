Putin został sam. Parada Zwycięstwa bez zagranicznych przywódców

Zagraniczni przywódcy, w tym Aleksandr Łukaszenka, nie wezmą udziału w zaplanowanej na 9 maja Paradzie Zwycięstwa na pl. Czerwonym w Moskwie. - Nie zaprosiliśmy ich, to nasze święto - tłumaczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Dzień Zwycięstwa w Rosji obchodzony jest 9 maja. To symboliczna data zakończenia II wojny światowej i ostatecznej kapitulacji nazistowskich Niemiec. W tym roku przypada 77. rocznica tego wydarzenia.

Teraz ten dzień ma mieć dodatkowe znaczenie. Władimir Putin 24 lutego rozpoczął wojnę w Ukrainie, którą Kreml nazywa "misją specjalną w celu wyzwolenia ukraińskiej ludności spod panowania nazistów". Po nieudanym blitzkriegu właśnie do 9 maja potrzebuje sukcesu, by móc go ogłosić podczas wielkiej Parady Zwycięstwa na pl. Czerwonym w Moskwie. Takim może być zdobycie Donbasu, regionu, w którym obecnie toczą się najcięższe walki.

Pieskow o braku zaproszenia zagranicznych przywódców

W corocznych obchodach - oprócz rosyjskich przywódców na czele z Władimirem Putinem - brali udział zaproszeni goście. W 2018 roku na pl. Czerwonym stawił się m.in. premier Izraela Benjamin Netanjahu. W tym roku dyktator i jego świta zostaną sami i będą świętować we własnym gronie.

- Nie zaprosiliśmy zagranicznych przywódców na Dzień Zwycięstwa. Faktem jest, że nie jest to okrągła rocznica. To jest nasze święto, to święte święto dla całej Rosji, dla wszystkich Rosjan - tłumaczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS. W Paradzie Zwycięstwa ma wziąć udział 11 tys. żołnierzy i 131 różnego rodzaju pojazdów wojskowych.

W Rosji zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie II wojny światowej datowane jest inaczej niż w innych częściach świata. W Polsce datami granicznymi są 1 września 1939 i 8 maja 1945 roku. Rosjanie twierdzą, że IIWŚ trwała tylko cztery lata - od 22 września 1941 roku, gdy nazistowskie Niemcy napadły na Związek Radziecki, do 9 maja 1945 roku.

WOJNA W UKRAINIE. RELACJA NA ŻYWO

RadioZET.pl/TASS