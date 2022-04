Putin zostanie uprowadzony? "Szanse na proces są wyjątkowo dobre"

Wojna w Ukrainie ujawniła bestialstwo Rosjan. Wojska Putina bombardują cywilów, strzelają do osób w korytarzach humanitarnych, gwałcą kobiety, nie oszczędzają także dzieci. Przywódca Kremla coraz częściej nazywany jest zbrodniarzem wojennym. Były sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Wolfgang Schomburg wierzy, że rosyjska armia mogłaby zostać osądzona za zbrodnie popełnione na narodzie ukraińskim.

Putin zostanie postawiony przed Trybunałem Karnym? "Mam taką nadzieję"

- Sytuacja jest wyjątkowo dobra, ponieważ przede wszystkim w pierwszej kolejności ustanowiono jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego - "Deutsche Welle" cytuje słowa prawnika wypowiedziane w rozmowie z radiem Bayerischer Rundfunk. Schomburg podkreślił, że po rosyjskiej interwencji wojskowej w 2014 roku Ukraińcy nie poddali się jurysdykcji Trybunału Karnego. - Dlatego też do przeprowadzenia takiego procesu nie jest wymagane postanowienie Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której Rosja ma prawo weta - dodał.

Były sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego wyjaśnił, że Rosjanie mogliby być sądzeni za zbrodnie wojenne, a także zbrodnie przeciwko ludzkości. Jak wskazał, do tych ostatnich należą celowe zabójstwa i gwałty oraz masowe zabijanie ludności cywilnej. Jak podaje "Deutsche Welle", "należy je odróżnić od ludobójstwa na podstawie Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku, gdzie czyn musi być skierowany przeciwko grupie narodowej, etnicznej lub religijnej".

Według Schomburga jest mało prawdopodobne, by poszczególni żołnierze zostali postawieni przed sądem. - Ale ze względu na to, że znane są konkretne nazwiska i numery jednostek stosunkowo łatwo jest zacząć od konkretnej sytuacji – dodał. Były sędzia MTK uważa, że proces przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym mógłby też czekać samego Władimira Putina. - Mam taką nadzieję. Nie byłby on pierwszym przywódcą państwa, który musiał odpowiedzieć za swoje czyny - powiedział prawnik.

W przypadku przywódcy Kremla - jak zaznaczył Schomburg - tajne nakazy aresztowania mogłyby być wykonywane podczas jego podróży zagranicznych. Jak dodał, trudno byłoby oczekiwać, że zostanie on namierzony w Moskwie. Rozmówca niemieckiego radia nie wykluczył jednak takiej sytuacji. - Dochodziło do udanych uprowadzeń także z innych krajów – podsumował.

RadioZET.pl/"Deutsche Welle"

