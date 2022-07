Putinowska propaganda wpadła w pułapkę? "Ma siać chaos, mieszać w głowach"

Rosyjska propaganda początkowo tłumaczyła, że atak na Ukrainę to jedynie "specjalna operacja wojskowa w Donbasie" mająca chronić tamtejszą ludność rosyjskojęzyczną przed rzekomymi prześladowaniami. Z biegiem czasu Kreml zaczął powoływać się na kolejne, często sprzeczne ze sobą argumenty. Mówiono np. że inwazja ma na celu denazyfikację kraju, a także, że w Ukrainie rozmieszczone są amerykańskie laboratoria z bronią chemiczną zagrażające bezpieczeństwu Rosji.

Czy oznacza to, że rosyjska propaganda kompletnie się pogubiła? W ocenie dr Wojciecha Siegienia z Uniwersytetu Gdańskiego, który rozmawiał z Wirtualną Polską, jest zupełnie odwrotnie. "Propaganda rosyjska tak nie działa. Ona nie ma przedstawiać spójnego obrazu świata. Ona ma siać chaos, mieszać w głowach i konfundować rodzimego odbiorcę. Im nie chodzi o to, żeby to, co było opowiadane 24 lutego – w dniu rozpoczęcia inwazji - miało być kontynuowane dziś. A po co? To nie ma być informacja – to ma być dezinformacja. Każda okazja, gdy Putin bądź jego ludzie coś mówią, jest dobrą okazją do dezinformacji" - wyjaśniał.

"System putinowski najlepiej czuje się w sytuacji chaosu"

Brak spójności w przekazie rosyjskich mediów, ich częsta sprzeczność, to zdaniem politologia przemyślana taktyka. "System putinowski najlepiej czuje się w sytuacji chaosu. Opisywał to w swojej książce Gleb Pawłowski – politolog rosyjski, który sam tworzył ten system, zanim z niego uciekł. Pawłowski zna to więc od środka. Wie, że jeśli stworzymy chaos, to mamy różne możliwości działania".

Dr Siegień podaje tutaj przykład ataku na dworzec w Kramatorsku. "Te same rosyjskie media, ci sami »dziennikarze« rosyjscy, na przestrzeni jednego dnia, najpierw mówili, że Rosjanie w ogóle nie trafili w to centrum handlowe. Mówili, że to fejk, że nie było takiego ostrzału. Później, że był ostrzał, ale składu amunicji z USA i Europy, a pożar przypadkowo zajął pobliskie centrum handlowe. Kilka godzin później mówili już, że te rakiety tam uderzyły, ale centrum handlowe było zamknięte, więc puste. Wieczorem z kolei mówili, że były tam rozlokowane jednostki armii ukraińskiej. Dodawali też, że armia ukraińska strzela sama do siebie. Putin zapewniał, że armia rosyjska atakuje precyzyjnie i nigdy w obiekty cywilne. Kompletny chaos".

Politolog nawiązał także do propagandowych programów telewizyjnych w Rosji i występów rzekomych ekspertów. "To są zwykli oszuści, żadni eksperci. Ich słowa nie mają żadnej wagi, ani analitycznej, ani społecznej, ani politycznej. Za nimi nie stoi wiedza ekspercka czy siła polityczna. To są doktorzy czy profesorowie nie wiadomo czego, którzy robią za »politologów«. Oni są wymienni, bo to są »nośniki przekazu«. Mają tworzyć mgłę informacyjną i budować poczucie mocy".

