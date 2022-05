Rakieta Kima spadła do Morza Japońskiego. Korea Północna znów straszy

Korea Północna wystrzeliła w sobotę "przynajmniej jeden pocisk w kierunku Morza Japońskiego" - poinformowały w komunikacie południowokoreańskie siły zbrojne. Chodzi prawdopodobnie o pocisk balistyczny. To kolejna w ostatnich tygodniach próba rakietowa reżimu w Pjongjangu.

Korea Północna wystrzeliła z łodzi podwodnej w sobotę pocisk balistyczny - podały południowokoreańskie siły zbrojne. Dodano, że rakietę zaobserwowano u wybrzeży w prowincji Hamgyŏng Południowy w Korei Północnej. Chodziło o pocisk balistyczny krótkiego zasięgu, wystrzeliwany z okrętu podwodnego (SLBM).

Reżim w Pjongjangu przeprowadził od początku roku kilka prób wystrzału rakiet, w tym balistycznych o międzykontynentalnym zasięgu. Agencja Yonhap podkreśla, że najnowsza próba rakietowa północnokoreańskiego reżimu odbyła się zaledwie kilka dni przed planowaną oficjalną inauguracją nowego prezydenta-elekta Korei Płd. Jun Suk Jeola.

Kim znów straszy. Kolejny test rakietowy Korei Północnej

Poprzednia próba rakietowa miała miejsce w środę. Według Yonhap Korea Płn. wystrzeliła wtedy przypuszczalnie międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM). Północnokoreańskie media nie poinformowały jednak o tej próbie, co wywołało spekulacje, że zakończyła się ona niepowodzeniem.

Departament Stanu USA ostrzegł w piątek, że Korea Płn. może szykować się do wznowienia prób broni jądrowej. Według Waszyngtonu Pjongjang przygotowuje poligon nuklearny Punggje-ri, który „może być gotowy do przeprowadzenia tam testu nawet w tym miesiącu”.

Rzeczniczka Departamentu Stanu Jalina Porter podkreśliła, że opinia ta zgadza się z publicznymi komunikatami Pjongjangu. Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un groził już wznowieniem testów jądrowych i zapowiedział, że jego kraj będzie rozwijał swoje zdolności nuklearne i może użyć ich do przeprowadzenia ataku wyprzedzającego.

Pojawiły się też doniesienia, że Korea Płn. naprawia podziemne tunele na poligonie w Punggje-ri, który zamknięto w 2018 roku, by okazać skłonność do podtrzymania trwających wówczas negocjacji z USA. Na poligonie tym przeprowadzono wszystkie sześć dotychczasowych prób jądrowych Korei Płn., z których ostatnia miała miejsce we wrześniu 2017 roku.

