Rakiety Grad: Co to jest? Jaki mają zasięg i jak działają?

Od 24 lutego Ukraina jest nieustannie atakowana przez Rosję, która próbuje przejąć władzę w państwie. Głównym celem rosyjskiego agresora jest Kijów, ale walki trwają w wielu innych miastach. Bardzo mocno ucierpiał Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy. Armia Władimira Putina koncentruje swoje ataki, niszcząc nie tylko miejsca strategiczne, ale i budynki cywilne.

28 lutego Charków znalazł się pod zmasowanym ostrzałem rakietami Grad. Siły rosyjskie ostrzelały m.in. okolice centrum handlowego, oddział straży pożarnej i garaże. Od wielu dni Kijów, czy sam Charków, są mocno ostrzeliwane, a docierające do nas informacje mówią o rakietach Grad. Czym one są?

Rakiety Grad: Co to jest?

Rakiety Grad to radziecka konstrukcja samobieżnej wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej powstała jeszcze w latach 60. XX wieku. Głównym celem wyrzutni oznaczonej symbolem BM-21 jest atakowanie celów powierzchniowych: piechoty, stanowisk artylerii oraz sprzętu bojowego. System rakiet Grad posiada 40 prowadnic rurowych (cztery rzędy po dziesięć) na zmodernizowanym podwoziu samochodowym, gdzie czas wystrzelenia salwy wszystkich pocisków wynosi 20 sekund.

Długość rakiety Grad to 2870 mm, a każda z nich waży po 66 kg. Z kolei cała wyrzutnia waży już 13 710 kg razem z rakietami. W położeniu bojowym jej szerokość to 3010 mm, a maksymalna wysokość dochodzi do 4350 mm. Zasięg wystrzelonej rakiety Grad dochodzi do 20 km.

Rakiety Grad: Jaki mają zasięg?

Rakiety Grad nie znajdują się w wyposażeniu takich państw jak USA, Niemcy, Mołdawia, czy Finlandia.

W Polsce rakiety Grad powstawały dzięki współpracy z francuską firmą pocisków Feniks-Z. Po wykorzystaniu nowoczesnego paliwa rakietowego, ich zasięg wynosi ponad 40 km. Polskie wojsko ma do dyspozycji 93 sztuk tej broni (stan na rok 2019).

