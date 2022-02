Rakiety Iskander: Co to jest i jaki mają zasięg? Czy mogą dolecieć do Polski?

Rakiety Iskander to jedna z najgroźniejszych broni Rosji. Ich moc jest olbrzymia, a wyrzutnie mogą zrównać miasto z ziemią. Czym w ogóle są rakiety Iskander? Jaki mają maksymalny zasięg i czy są w stanie dolecieć do Polski?

Wojna w Ukrainie trwa. Po rosyjskiej agresji w czwartek 24 lutego Rosjanie próbują obalić rząd w Kijowie, a ich wojska zbliżają się do stolicy naszych wschodnich sąsiadów. Już w pierwszych godzinach inwazji Rosjanie ostrzelali najważniejsze punkty strategiczne: bazy wojskowe, lotniska na terytorium całej Ukrainy.

Jednocześnie bombardowania miały miejsce w wielu miastach: Łucku, Lwowie, czy Kijowie i Charkowie. Prawdopodobnie rosyjskie wojsko do niszczenia celów użyło właśnie m.in. Iskanderów. Warto zaznaczyć, że na kilka tygodni przed wybuchem wojny w Ukrainie Iskandery były przenoszone pod granicę rosyjsko-ukraińską. Czym one właściwe są?

Rakiety Iskander: Co to jest?

Rakiety Iskander- M to lądowe pociski balistyczne krótkiego zasięgu, następcy radzieckich konstrukcji Oka i Elbrus. Ich głównym przeznaczeniem są uderzenia na ważne cele lądowe, znajdujące się w strefie okupacyjnej. Długość tych pocisków balistycznych wynosi 7,3 m przy średnicy 0,92 m. Ich masa startowa to aż lub tylko 4020 kg. Iskandery posiadają głowice konwencjonalne (720 kg) i są zdolne do przenoszenia głowic termojądrowych.

Kiedy rakieta Iskander zostaje wystrzelona, jej prędkość potrafi kilkakrotnie przekroczyć prędkość dźwięku. Jednocześnie broń w czasie wystrzelenia dokonać manewrów w powietrzu o przeciążeniu dochodzącym do 30 G.

W związku z tym bez większych kłopotów jest w stanie złamać system obrony antyrakietowej, co czyni ją niezwykle groźną bronią w rękach nieprzyjaciela.

Rakiety Iskander: Jaki zasięg, czy mogą dolecieć do Polski?

Kluczowym czynnikiem dla rakiet Iskander-M jest jej zasięg. W rosyjskim wyposażeniu pociski te mogą trafić cele oddalone o nawet 500 km. Zgodnie z rosyjskimi danymi rakiety Iskander osiągają prędkość 7560 km/h. Z praktycznego punktu widzenia, w przypadku ewentualnego wystrzelenia ich z obwodu kaliningradzkiego w kierunku Warszawy, rakieta doleciałaby do stolicy Polski w 2 minuty i 52 sekundy.

Wobec tego Polska znajduje się w zasięgu Iskanderów. Według danych uzyskanych przez wywiad widać na zdjęciach satelitarnych, że Rosja umieściła w obwodzie kaliningradzkim wyrzutnie Iskanderów. W przypadku konfliktu rakiety te mogą objąć większą część Polski.

