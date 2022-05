Rakiety uderzyły w port w Odessie. Ukraińskie wojsko ostrzega mieszkańców

Cztery rakiety Oniks zostały wystrzelone z Krymu i uderzyły w port w Odessie - podały w poniedziałek media. Doniesienia te zostały potwierdzone przez ukraińskie wojsko.

Siły Zbrojne Ukrainy ostrzegły, że istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji ataków rakietowych w regionie i wezwały mieszkańców do zachowania czujności i ostrożności. Odessa została ostrzelana również w niedzielę.

Odessa ostrzelana pociskami Oniks

Rada miejska Odessy podkreśliła, że Rosja niszczy obiekty infrastruktury i wywiera nacisk psychologiczny na ludność cywilną. Dwa z pocisków, które w niedzielę zostały wystrzelone w kierunku Odessy, trafiły w dzielnicę mieszkaniową.

Pociski Oniks (eksportowa nazwa: Jachont) są przeznaczone do niszczenia okrętów desantowych, lotniskowców i innych celów w warunkach silnego ostrzału i działań radioelektronicznych przeciwnika. Są to pociski przeciwokrętowe. Rosja użyła ich na początku maja, również do ostrzału celów w obwodzie odeskim. Jak zauważał wówczas Ośrodek Studiów Wschodnich, użycie pocisków, które dotąd uważano za broń do niszczenia okrętów, dało nowy powód do medialnych rozważań o wyczerpywaniu się zapasów broni precyzyjnej Rosji.

RadioZET.pl/BBC/ICTV FAKTY/PAP

