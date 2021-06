Raman Pratasiewicz przebywa obecnie w wynajętym mieszkaniu w Mińsku - powiedział BBC jego ojciec Dmitrij Pratasiewicz. Ale zaznaczył, że władze nadal nie udzielają rodzinie żadnych informacji. - Trudno jest mi komentować działania władz, jakie są ich cele - powiedział ojciec zatrzymanego.

Białoruś. Raman Pratasiewicz i Sofia Sapiega przeniesieni do aresztu domowego

- Oni (Pratasewicz i jego dziewczyna) są nadal pod pełną kontrolą władz, nikt nie wycofał zarzutów - zaznaczył Dmitrij Pratasiewicz. - Nie mówią nam nic o stanie Ramana, o jego statusie, to jest po prostu kpina - dodał.

Ambasada Rosji potwierdziła, że Sofia Sapiega jest w areszcie domowym. Również prawnik rodziny Anton Gaszyński, cytowany przez agencję TASS, zakomunikował, że "Sofia została przeniesiona do aresztu domowego" i że wkrótce w stosunku do jego klientki może zostać uchylony środek zapobiegawczy. - Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będzie mogła być w domu bez żadnych ograniczeń - zakomunikował prawnik. Ojczym Sapiegi powiedział BBC, że przeniesienie zaskoczyło jej rodziców i że kobieta mieszka teraz sama w wynajętym mieszkaniu w Mińsku.

"Właśnie rozmawiałem z rodzicami Ramana Pratasiewicza. Został przeniesiony do aresztu domowego. Ale to nie jest wolność. To więzienie innego typu. Ludzie z KGB mieszkają z nim w tym samym pokoju. Rodzice nie mają kontaktu z Ramanem i obawiają się, że będzie on targował się z Zachodem" - napisał na Twitterze z kolei Franak Viacorka, jeden z doradców Swietłany Cichanouskiej.

23 maja samolot relacji Ateny-Wilno linii lotniczych Ryanair został zmuszony przez białoruskie władze do lądowania w Mińsku z powodu rzekomego ładunku wybuchowego na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Po lądowaniu w Mińsku zatrzymano Pratasiewicza, byłego współredaktora kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za "ekstremistyczny", oraz jego partnerkę. Z ponad ośmiogodzinnym opóźnieniem samolot dotarł do Wilna. Działania Białorusi potępiło wiele państw, w tym Polska, zarzucając władzom w Mińsku złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu".

W środę źródło unijne przekazało PAP, że ambasadorowie państw członkowskich przy UE zatwierdzili w Brukseli nałożenie sankcji gospodarczych na Białoruś. Obejmą one m.in. sektory produkcji potasu, ropy naftowej oraz sektor bankowy. Ministrowie spraw zagranicznych państw UE w poniedziałek w Luksemburgu przyjęli też sankcje wobec osób i podmiotów na Białorusi odpowiedzialnych za zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair oraz za represje wobec obywateli.

RadioZET.pl/PAP/Twitter