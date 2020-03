Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Covid-19 zbiera we Włoszech śmiertelne żniwo – co dzień umiera kilkaset mieszkańców tego państwa, głównie na północy. Do wczoraj we Włoszech zanotowano 4825 zgonów i ponad 53,5 tys. potwierdzonych zakażeń nowym wirusem.

Skala epidemii jest tak wielka, że lekarze na północy kraju selekcjonują pacjentów na tych rokujących, „do leczenia”, i tych, którym już nie pomogą. To jednak nie wszystko.

Izraelski lekarz Gaj Peleg, pracujący w szpitalu w Parmie, ujawnił dziś kolejny dramatyczny dylemat Włochów. W telewizji Keszet 12 stwierdził, że przez brak respiratorów i sprzętu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarze podejmują kolejną selekcję. To wybór między życiem a śmiercią.

Słyszałem to od moich przyjaciół i współpracowników, którzy ustalili limit dla wieku, po którym nie można już pomóc – wynosi 60 lat

- powiedział w porannym programie lekarz z Parmy.

Zaznaczył, że u pacjentów po 60. roku życia jest mniej intubacji i pełnego znieczulenia, natomiast młodszym „pomagamy do samego końca i podajemy tlen”. Peleg, lekarz z oddziału ortopedycznego zamienionego na zakaźny, ocenił, że sytuacja w związku z Covid-19 pogarsza się wraz ze wzrostem zakażeń.

Przyjmujemy śmiertelnie chorych pacjentów z koronawirusem, pomagamy im i łagodzimy ich stan w ostatnich chwilach, pozwalając im rozmawiać z rodzinami, od których zostali odcięci na długi czas z powodu izolacji (zarządzonej przez władze, red.)

- dodał.

