Rasizm i antysemityzm w berlińskiej Policji. Niepokojący raport

W Niemczech problem ten dotyczyć może łącznie 860 pracowników na szczeblu federalnym i krajów związkowych – informuje portal dziennika "Welt”.

Jak podaje Senat Berlina, od lipca 2018 do końca czerwca 2021 roku w Berlinie ujawniono w sumie 74 przypadki prawicowego ekstremizmu. Większość z nich to zarzuty znieważenia na tle politycznym. - Każda sprawa była rozpatrywana przez berlińską policję z punktu widzenia prawa karnego i prawa pracy – podkreśla "Welt" i wylicza, że 93 pracowników stanowi 0,35 proc. z ok. 26 700 pracowników.

Zaostrzenie kontroli

Iris Spranger (SPD), berlińska senator spraw wewnętrznych, podkreśliła konieczność stanowczego przeciwdziałania wszelkim formom prawicowego ekstremizmu, rasizmu i antysemityzmu w Urzędzie Ochrony Konstytucji oraz w policji.

W 2020 roku berlińska policja zaostrzyła środki, szczególnie wobec ekstremistycznie prawicowych postaw wśród funkcjonariuszy. Obejmują one m.in. obecność przedstawiciela ds. ekstremizmu w policji, możliwość zapytania Urzędu Ochrony Konstytucji, a także "regularne badanie postaw i wartości" policjantów.

RadioZET.pl/PAP