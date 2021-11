Drugi Afganistan? Rebelianci napierają na stolicę Etiopii. USA wycofują swoich obywateli

Etiopia może w najbliższych tygodniach stracić rząd. Powodem jest ofensywa 9 frakcji, którą nazwano Zjednoczony Front Etiopskich Federalistów i Konfederalistów (United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces, UFEFCF). Należy do nich Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia, który od roku walczy przeciwko premierowi Abiy Ahmeda (laureat Pokojowej Nagrody Nobla).

„Front jest tworzony, aby odwrócić szkodliwe skutki rządów Abiyego (...), jak i w uznaniu ogromnej potrzeby współpracy i połączenia sił w celu doprowadzenia do bezpiecznych przemian w kraju” - przekazali przedstawiciele frontu agencji Reutera.

Stolica Etiopii szykuje się na szturm. Apel do obywateli USA

Rebelianci znajdują się w odległości około 300-400 km na północ od Addis Abeby. Agencja AFP podała, że w 3-mlionowej stolicy Etiopii nie widać paniki, ale na ulicach miasta pojawiło się więcej funkcjonariuszy służb. Od wtorku w całym kraju obowiązuje stan wyjątkowy.

W czwartek Etiopski rząd porównał w mediach społecznościowych siły Tigrajczyków do „szczura wychylającego się z nory” i oznajmił, że Etiopia jest bliska „pogrzebania złych sił”. Oświadczenie zostało wydane w czasie wzmożonych wysiłków ku ograniczeniu eskalacji wojny, podejmowanych przez specjalnego wysłannika USA, prezydenta sąsiedniej Kenii oraz przedstawiciel innych krajów i organizacji międzynarodowych. Nawołują oni do natychmiastowego zawieszenia broni.

W piątek ambasada USA w Addis Abebie wydała komunikat skierowany do obywateli Stanów Zjednoczonych, aby jak najszybciej opuścili Etiopię. Jeszcze kilka dni temu Departament Stanu USA tylko odradzał podróż do tego kraju.

Konflikt zbrojny między etiopskim rządem centralnym a oskarżanym przez niego o separatystyczne tendencje, rządem autonomicznego regionu Tigraj trwa od listopada 2020 r. Poprzedni stan wyjątkowy obowiązywał w Etiopii w 2018 r. - w przededniu przejęcia rządów w państwie przez premiera Abiya Ahmeda Alego. Był on kilkakrotnie przedłużany, w więzieniach osadzono wtedy tysiące ludzi - przypomina Reuters.

RadioZET.pl/PAP/AFP