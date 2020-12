1,5-roczna dziewczynka połknęła baterię od pilota. Zmarła po miesiącu

17-miesięczna Reese Hamsmith w listopadzie trafiła w krytycznym stanie do szpitala. Dziewczynka połknęła baterię od pilota. Walka o jej życie trwała miesiąc. Rodzice Reese poinformowali w mediach społecznościowych, że ich córki nie udało się uratować.

Do tragicznego wypadku doszło w listopadzie w amerykańskim stanie Teksas. 17-miesięczna Reese Hamsmith połknęła baterię od pilota, w wyniku czego doznała poważnego poparzenia gardła, przełyku i strun głosowych. Lekarze nie zdołali od razu zdiagnozować, co się stało i co konkretnie dolega dziecku.

Początkowo lekarz stwierdził, że dziewczynka ma błonicę - chorobę zakaźną wywoływaną przez bakterię. Z każdą kolejną godziną stan Reese się pogarszał. Dopiero po dwóch dniach matka dziecka zauważyła, że w pilocie od telewizora brakuje jednej baterii. Kobieta szybko zrozumiała, co się stało i zadzwoniła na pogotowie.

17-miesięczna dziewczynka połknęła baterię. Zmarła po miesiącu

W szpitalu dziewczynce wykonano zdjęcia rentgenowskie. Potwierdziły one, że w przełyku Reese jest mała bateria. Tkwiła tam przez kilka dni. 17-miesięczne dziecko musiało przejść kilka operacji, bo bateria dotkliwie poparzyła jej gardło, przełyk i struny głosowe.

Po miesiącu walki Reese Hamsmith zmarła w szpitalu Texas Children’s Hospital w Houston. O jej śmierci poinformowała w mediach społecznościowych jej matka.

fot. GoFundMe.com

- Nasze cenne dziecko Reese zmarło dziś rano i już nie cierpi. Już nic ją nie boli i jest w domu z naszym Zbawicielem. Najprawdopodobniej rządzi tam wszystkimi. Dziękuję za wszystkie niezliczone modlitwy za Reese i naszą rodzinę - napisała kobieta.

