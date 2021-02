Rekin z "ludzką twarzą" stał się obiektem zainteresowań wielu kupców w regionie Rote Ndao we wschodniej Indonezji. Nietypowa ryba została złowiona przez 48-letniego Abdullaha Nurena. Rybak złowił w sieć dorosłą samicę rekina, a gdy ją rozciął, okazało się, że wewnątrz rozwijały się trzy młode osobniki. Jeden zdecydowanie różnił się od pozostałej dwójki.

"Łowiłem ryby, prawie przekraczając australijskie wody, ale nigdy nie widziałem tak wyglądającego rekina. To dla mnie ogromne zaskoczenie" - przekonuje.

Rekin z ludzką twarzą. Niecodzienne odkrycie w Indonezji

Mały rekin przypominał "ludzką twarz". Wszystko za sprawą kształtu jego nozdrzy, otworu gębowego oraz kształtu pyska. 48-latek zabrał "ludzkiego rekina" do swojego domu. "To, co może wydawać się "oczami", to małżowiny nosowe, które nie są całkowicie zamknięte. Gdyby przetoczyć rekina, zobaczylibyśmy oczy umieszczone grzbietowo-bocznie" - mówi Gavin Naylor z University of Florida.

Gdy po regionie rozeszła się informacja o niecodziennym odkryciu, szybko pojawiły osoby zainteresowane kupnem ryby.

Abdullah nie chciał się zgodzić na sprzedaż "ludzkiego rekina". Mężczyzna przyznaje, że odkąd wieść rozeszła się po okolicy, do jego drzwi puka coraz więcej ciekawskich osób.

- Dom jest pełen ludzi chcących zobaczyć "ludzkiego rekina". Wielu chce go nabyć, ale ja go zachowam. Myślę, że przyniesie mi szczęście - tłumaczy. Mężczyzna powiedział także, że zdążył już zakonserwować rybę. Nagranie przedstawiające małego rekina zostało opublikowane w sieci.

RadioZET.pl/ Daily Mail/ Independent