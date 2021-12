Rekordowe dane o zakażeniach od początku pandemii. "Delta i Omikron to bliźniacze zagrożenia"

Agencja AFP podała, że w dniach 22-28 grudnia odnotowano 6,5 mln przypadków koronawirusa, co stanowi najwyższy wskaźnik nowych infekcji w ujęciu tygodniowym od momentu wybuchu pandemii COVID-19 na poziomie globalnym w marcu 2020 roku. Z kolei we Francji odnotowano ponad 200 tysięcy nowych zakażeń, co również stanowi rekord nowych infekcji - zarówno w tym kraju, jak i w całej Europie.

Z przedstawionych danych WHO wynika, że w okresie 20-26 grudnia liczba odnotowanych nowych przypadków zakażenia koronawirusem na świecie wyniosła prawie 5 mln. Europa odpowiadała za ponad połowę wszystkich nowych infekcji - ponad 2,8 mln, jednak największy wzrost w liczbie zakażeń zarejestrowano w obu Ameryce Północnej i Ameryce Południowej - pisze agencja Associated Press.

Agencja AFP podała z kolei, że w dniach 22-28 grudnia odnotowano 6,5 mln przypadków, czyli najwyższy wskaźnik nowych infekcji w ujęciu tygodniowym od momentu wybuchu pandemii COVID-19 na poziomie globalnym w marcu 2020 roku.

WHO: Delta i Omikron to bliźniacze zagrożenia

W cotygodniowym przeglądzie WHO przekazała również, że "ogólne ryzyko, jakie niesie za sobą nowy wariant koronawirusa Omikron, jest wciąż bardzo wysokie". Podkreślono, że Omikron w niektórych państwach już stał się wariantem dominującym, np. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) informowały, że we wtorek w USA Omikron odpowiadał za 58,6 proc. wszystkich zakażeń w tym kraju.

W tej chwili Delta i Omikron są bliźniaczymi zagrożeniami, które zwiększają liczbę przypadków do rekordowych liczb, co ponownie prowadzi do gwałtownego wzrostu liczby hospitalizacji i zgonów Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef WHO

Dodał przy tym, że "jest bardzo zaniepokojony tym, iż Omikron jest bardziej zakaźny i krążąc w tym samym czasie co Delta prowadzi do tsunami przypadków". Zwrócił jednocześnie uwagę na fakt, iż prawie połowa z krajów członkowskich WHO nie przekroczyło pułapu 40 proc. wyszczepialności populacyjnej.

Francja. 208 tys. nowych zakażeń. Rekord przypadków w Europie

Tymczasem w różnych krajach notowane są rekordowe statystyki. Choćby we Francji, gdzie minionej doby wykryto 208 tysięcy przypadków, co stanowi rekordowy dzienny przyrost zakażeń koronawirusem. Poinformował o tym francuskich deputowanych minister zdrowia Olivier Veran. To także największa liczba dobowych infekcji w Europie od początku pandemii.

Veran powiedział również, że Francja musi teraz stawić czoła dwóm wariantom koronawirusa - Delta i Omikron. Dodał, że co sekundę na obecność wirusa testowane są w kraju dwie osoby. Dzień wcześniej we Francji zdiagnozowano 180 tys. zakażeń. Więcej infekcji w ciągu 24 godzin jest zgłaszane tylko w Stanach Zjednoczonych i Indiach.

Poprzedni rekordowy bilans we Francji, wynoszący 104 611 zakażeń, został ogłoszony w sobotę. W niedzielę i poniedziałek ministerstwo zdrowia Francji zgłaszało około 30 tys. nowych zakażeń dziennie. Według rządowych danych około 77 proc. francuskiej populacji jest obecnie w pełni zaszczepione, co znacznie zmniejsza liczbę hospitalizacji i zgonów w związku z COVID-19.

