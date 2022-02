Czołgi i transportery na przedmieściach Doniecka. "Znajdź najbliższy schron i przygotuj piwnicę"

Nieoznakowane czołgi wraz z innymi pojazdami wojskowymi pojawiły się na przedmieściach Doniecka - poinformował we wtorek Reuters. Wcześniej media donosiły o zmierzających w kierunku tego miasta kolumnach wojska, przekazując, że są to oddziały rosyjskie. Tymczasem Państwowe Pogotowie Ratunkowe Ukrainy opublikowało we wtorek wskazówki dotyczące zachowania w sytuacjach kryzysowych, wywołanych ewentualną rosyjską agresją.