Sprawa Andrzeja Poczobuta, działacza Związku Polaków na Białorusi (ZPB), więzionego przez niemal półtora roku w areszcie przez reżim Alaksandra Łukaszenki, ma trafić do sądu - przekazały niezależne od Mińska media. W sieci ukazał się list napisany przez Poczobuta. Polak jest przekonany, co do swojego dalszego losu.

Andrzej Poczobut przebywa od 17 miesięcy w białoruskim areszcie. Jest więźniem politycznym, który trafił za kraty wraz z trójką innych działaczy polonijnych. Dwie działaczki, w zamian za wyjazd z Białorusi, zdecydowały się na opuszczenie kraju. Przez rok w areszcie więziono Andżelikę Borys, przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi. W marcu 2022 roku została uwolniona.

Na taki obrót spraw nie liczy jednak ostatni z więzionych przez reżim Łukaszenki Polaków. Okazuje się, że sprawa Andrzeja Poczobuta wkrótce trafi przed sąd – wynika z informacji białoruskiego centrum praw człowieka "Wiasna".

Andrzej Poczobut pewny wyroku. "Nie mam nadziei"

Poczobut wysłał z aresztu list, w którym dziękuje za obronę jego imienia i podtrzymywanie pamięci. Oznajmił, że jest gotowy przyjąć niesprawiedliwy wyrok. "Dziękuję za pamięć i nieobojętność wobec mojego losu. Bardzo miło jest wiedzieć, że nie zostało się zapomnianym, mimo że niewola trwa 17 miesięcy. U mnie wszystko jest po staremu. Więzienie, cela, kraty - wszystko to już znajome" - napisał w liście z aresztu Poczobut.

"Nie mam nadziei co do wyniku procesu. Spokojnie przyjmę wyrok i ze spokojnym sumieniem pójdę do łagru. Cóż, taki mój los. Od zawsze wiedziałem, że gdy takie czasy przyjdą na Białoruś, trafię do więzienia. Nie myliłem się" - napisał Poczobut. Prokuratura Białorusi oskarżyła go o "podżeganie do nienawiści na tle etnicznym".

- Polska robi wszystko, co można, w sprawie Andrzeja Poczobuta, bezprawnie przetrzymywanego w białoruskim areszcie - deklarował w marcu tego roku rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina.

RadioZET.pl/Wiosna-Prawa Człowieka na Białorusi Telegram