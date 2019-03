Nie żyje kolejny aktor „Beverly Hills 90210". Richard Erdman miał 93 lata

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Nie żyje Richard Erdman. To kolejna smutna informacja dla fanów kultowego serialu „Beverly Hills 90210". Amerykański aktor zmarł w sobotę, 16 marca w swoim domu w Los Angeles. Richard Erdman cierpiał na ''demencję starczą''.

Richard Erdman nie żyje. Kim był?

Erdman urodził się jako John Richard Erdmann w Enid w północnej Oklahomie. Jego rodzice rozwiedli się w dzieciństwie. Richard Erdman wraz z rodzeństwem oraz matką przeniósł się do Colorado Springs. Ukończył Palmer High School, gdzie występował na scenie. Reżyser sceniczny Newton Winburne zachęcił go do spróbowania szczęścia w Hollywood.

Erdman rozpoczął karierę w Warner Bros, gdzie podpisał kontrakt ze studiem. Był znany przede wszystkim ze świetnych ról drugoplanowych. W serialu Beverly Hills 90210" grał majora Rufusa B. Pinfeathersa.

Beverly Hills 90210". Nie żyje Luke Perry i Jed Allen

Jed Allen zmarł 9 marca 2019 roku w kalifornijskim Palm Desert. Amerykańskie media nie podają przyczyny śmierci słynnego aktora. Odtwórca roli ojca Steve'a, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu „Beverly Hills 90210”, miał 84 lata.

4 marca walkę o życie przegrał Luke Perry. 52-letni gwiazdor serialu „Beverly Hills 90210” został przewieziony do szpitala po tym, jak doznał rozległego udaru mózgu.

RadioZET.pl/DG