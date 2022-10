Rishi Sunak zdradził tajemnicę swojej żony. Szokujące słowa nowego premiera

Rishi Sunak jest pierwszym premierem, który znalazł się na liście najbogatszych Brytyjczyków, opracowanej przez "The Sunday Times" w maju tego roku. Jak ocenia gazeta, fortuna jego i żony, Akshaty Murty, ma wynosić 730 miliony funtów (ponad 4 miliardy złotych).

Wiosną tego roku wybuchł skandal po tym, jak okazało się, że żona konserwatywnego polityka nie jest zameldowana w Wielkiej Brytanii i dzięki temu nie płaci podatków od zysków z firm, które są zarejestrowane za granicą. Eksperci szacowali, że Akshata Murty mogła zaoszczędzić nawet 20 miliony funtów (około 110 milionów złotych) na podatku od dywidend z indyjskiej firmy informatycznej Infosys, w której ma udziały. Ostatecznie żona Sunaka zgodziła się płacić w Wielkiej Brytanii podatki od swoich zagranicznych dochodów.

Nieznane życie Rishi Sunaka. Ma dwie córki

Złośliwcy podkreślają, że na majątek małżeństwa w znacznej mierze zapracowała jego żona i jej rodzice. Akshata Murty jest córką znanego indyjskiego miliardera, Narayana Murty, właściciela m.in. firmy Infosys. Sama zajmuje się projektowaniem mody i ma własną markę Akshata Designs oraz firmę szyjąca ubrania dla mężczyzn. Jest także dyrektorem funduszu inwestycyjnego Catamaran Ventures oraz sieci siłowni.

Para poznała się, kiedy studiowali na Uniwersytecie Stanforda. Są małżeństwem od 13 lat i mają dwie nastoletnie córki o imionach Kriszna i Anouszka. Polityk rzadko pokazuje swoją rodzinę, ale wyjątek zrobił w lipcu tego roku, kiedy zjawił się na politycznym wydarzeniu razem z żoną i córkami. "Rodzina znaczy dla mnie wszystko. Jestem bardzo wdzięczny, że mam jej wsparcie" - napisał w mediach społecznościowych.

Rishi Sunak szczerze o żonie. "Jest niechlujna"

Jak donosi Metro, nowy premier i jego żona mają cztery nieruchomości, w tym mieszkanie w centrum Londynu i dom w Santa Monica w Kalifornii. Mieszkają jednak w pięciopokojowym domu w Kensington w zachodnim Londynie. Nieruchomość jest warta 7 milionów funtów (38 milionów złotych).

Rishi Sunak w wywiadzie dla "The Sunday Times", którego udzielił na początku sierpnia tego roku, zdradził receptę na udane małżeństwo. Przyznał, że bardzo się różnią z żoną. - Jestem niesamowicie uporządkowany, a ona jest bardzo niechlujna. Jestem też o wiele bardziej zorganizowany, ona jest bardziej spontaniczna - powiedział Sunak. - Nie pokocha mnie za to, co teraz powiem, ale będę szczery. Moja żona nie jest dobra w sprzątaniu. To totalny koszmar, wszędzie są ubrania i buty, o Boże... - dodał polityk.

RadioZET.pl/BBC, Metro, The Sunday Times