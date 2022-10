Rishi Sunak zostanie premierem Wielkiej Brytanii. Jego żona była bogatsza niż królowa

W wydanym w niedzielę wieczorem oświadczeniu Boris Johnson przekonywał, że przekroczył wymagany próg poparcia stu posłów Partii Konserwatywnej, ale uznał, że nie jest to właściwy czas na powrót. "Jest spora szansa, że odniósłbym sukces w wyborach wśród członków Partii Konserwatywnej i że rzeczywiście byłbym z powrotem na Downing Street w piątek. Jednak w ostatnich dniach doszedłem, niestety, do wniosku, że to nie byłoby po prostu właściwe posunięcie. Nie można rządzić skutecznie, jeśli nie ma się zjednoczonej partii w parlamencie" - napisał Johnson.

W reakcji na decyzję Johnsona 42-letni Rishi Sunak napisał na Twitterze: "Chociaż zdecydował się nie kandydować ponownie na premiera, mam szczerą nadzieję, że nadal będzie miał swój wkład w życie publiczne w kraju i za granicą. Boris Johnson zapewnił brexit i wspaniały program szczepień. Poprowadził nasz kraj przez niektóre z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi kiedykolwiek mieliśmy do czynienia, a następnie zajął się Putinem i jego barbarzyńską wojną na Ukrainie. Zawsze będziemy mu za to wdzięczni".

Rishi Sunak zostanie premierem Wielkiej Brytanii

Jedyną osobą, która oprócz Sunaka oficjalne ogłosiła swój start w wyborach, była przewodnicząca Izby Gmin Penny Mordaunt, ale nie zdołała ona uzyskać wystarczającego poparcia w klubie poselskim i na kilka minut przed ogłoszeniem wyników uznała swoją porażkę.

Sunak obejmie urząd premiera po tym, jak zostanie przyjęty przez króla Karola III, który formalnie powierzy mu misję sformowania rządu. Audiencja najprawdopodobniej odbędzie się we wtorek.

"Wielka Brytania to wspaniały kraj, ale stoimy wobec głębokiego kryzysu gospodarczego. Dlatego też kandyduję na lidera Partii Konserwatywnej i kolejnego premiera. Chcę naprawić naszą gospodarkę, zjednoczyć naszą partię i dotrzymać obietnice złożone naszemu krajowi" - napisał Rishi Sunak w oświadczeniu wydanym w niedzielę. Podkreślił, że udowodnił w przeszłości zdolność do realizacji obietnic, profesjonalizm i odpowiedzialność oraz zapewnił, że będzie "pracował dzień w dzień, aby zadanie zostało wykonane". Rishi Sunak jest na razie jedynym kandydatem, który uzyskał poparcie przynajmniej stu posłów, co jest konieczne, by zakwalifikować się do właściwego wyścigu.

Sunak, który był ministrem finansów w rządzie Johnsona od lutego 2020 r. do lipca tego roku, po jego ustąpieniu ubiegał się o przywództwo konserwatystów. Choć uzyskał największe poparcie we wszystkich rundach głosowania w klubie poselskim, w decydującej turze, gdy wyboru dokonywali członkowie partii, przegrał z Liz Truss.

Rishi Sunak - kim jest? [pochodzenie, majątek]

Business Insider przypomina, że Rishi Sunak jest milionerem, głównie za sprawą swojej żony, Akshaty Murty. To projektantka mody i córka założycieli międzynarodowej firmy informatycznej Infosys. Udziały Akshaty w firmie rodziców są wyceniane na 690 mln dolarów, co sprawia, że majątek kobiety jest większy niż królowej brytyjskiej (365 mln funtów) - pisał w kwietniu "The Guardian". Małżeństwo ma też udziały w funduszu Catamaran Ventures UK, który m.in. inwestuje w startupy.

"Murty i Sunak są właścicielami co najmniej czterech domów w Wielkiej Brytanii i Kalifornii, w tym domu z pięcioma sypialniami w Kensington wycenionego na prawie 7 mln funtów oraz georgiańskiej rezydencji o wartości 1,5 mln funtów położonej na 12 akrach w okręgu wyborczym Sunaka w North Yorkshire, a także mieszkania przy Old Brompton Road w zachodnim Londynie. Posiadają również penthouse na plaży w Santa Monica wyceniony na 5,5 mln funtów" - pisze "The Guardian".

Rishi Sunak ma 42 lata. Urodził się w Wielkiej Brytanii, ale ma indyjskie pochodzenie. Ukończył studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, otrzymując dyplom z filozofii, ekonomii i politologii. Najpierw pracował w banku inwestycyjnym Goldman Sachs, ale w 2015 r. porzucił karierę biznesową dla polityki. Prywatnie jest ojcem dwóch córek i deklaruje się jako hinduista.

RadioZET.pl/PAP/Business Insider