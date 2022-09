Roczny chłopczyk zmarł w nagrzanym samochodzie. Ojciec nie chciał, by mu przeszkadzał

Do tragedii doszło w czwartek, gdy matka dziecka była w pracy. 19-letni Landon Parrot, mieszkaniec New Philadelphia, przywiózł swojego syna do szpitala Cleveland Clinic Union. Dziecko było nieprzytomne. Na miejsce wezwano policję. Okazało się, że 19-latek zostawił chłopca w nagrzanym aucie.

USA. Roczny chłopiec zmarł w nagrzanym samochodzie

Ojciec dziecka przyznał się, że zostawił dziecko w samochodzie. Na zewnątrz panował upał. Mężczyzna początkowo zeznał, że chłopiec przebywał w samochodzie tylko przez chwilę, kiedy ten poszedł do łazienki.

Kłamstwo szybko wyszło na jaw. Funkcjonariusze dotarli do monitoringu, z którego wynikało, że malutki Kyler pozostawał w pojeździe przez około 5 godzin. Landon Parrott miał wyjść z dzieckiem z domu o 8:30 i nie widziano go do 13:50.

- Podczas wstępnego śledztwa pojawiły się niespójne informacje w zeznaniach ojca - oświadczył komendant policji Michael Goodwin. Jak dodał, mężczyzna skonfrontowany z nowymi dowodami powiedział śledczym, co stało się z jego synem.

Okazało się, że 19-latek celowo zostawił rocznego chłopczyka w aucie. Nie chciał, aby ten mu przeszkadzał. - Szacujemy, że wnętrze samochodu miało około 130 stopni Fahrenheita (54,4 st. Celsjusza - red.) - poinformował w wywiadzie dla Fox8 kapitan Ty Norris z Departamentu Policji Nowej Filadelfii.

Landon Parrot usłyszał zarzut morderstwa, nieumyślnego spowodowania śmierci oraz dwa zarzuty zagrożenia życia dziecka. W piątek trafił do aresztu. Sąd wyznaczył kaucję w wysokości 250 tysięcy dolarów.

Znajomi Vanessy Parrott założyli zbiórkę na stronie GoFundMe, aby pomóc zrozpaczonej matce pokryć koszty pogrzebu dziecka.

RadioZET.pl/Daily Mail