Roczny chłopiec, 78-latek i trojaczki. Coraz więcej zgłoszeń gwałtów dokonanych przez Rosjan

Zgłoszenia o gwałtach rosyjskich żołnierzy napływają do biura ukraińskiej rzecznik praw człowieka. “Każdego dnia infolinia pomocy psychologicznej otrzymuje doniesienia o przestępstwach seksualnych popełnianych przez raszystów (połączenie słów “Rosjanin” i “faszysta” - red.)” - napisała na Facebooku ukraińska rzecznik praw człowieka Ludmyła Denisowa. Większość nowych zgłoszeń pochodzi z wyzwalanych miast i wsi obwodu charkowskiego. Informacje o gwałtach przekazują same ofiary oraz ich bliscy - przekazała rzecznik.

“Wczoraj, w ciągu zaledwie jednej godziny, 10 osób zgłosiło przypadki przemocy seksualnej, 8 z nich dotyczyło osób nieletnich, które zostały zgwałcone. W tym dwóch 10-letnich chłopców” - napisała w czwartek Denisowa. Podała, że w ciągu 24 godzin infolinia odebrała 56 takich zgłoszeń.

Nowe przypadki gwałtów Rosjan w Ukrainie - roczny chłopiec, 78 latek i trojaczki

W Iziumiu zgwałcone zostały trojaczki. “Trzy dziewczynki w wieku 9 lat. Mają poważne obrażenia narządów płciowych. Wszystko to na oczach matki, która jest w szoku” - poinformowała ukraińska rzecznik praw człowieka.

Ofiarami Rosjan są też bardzo małe dzieci. Denisowa wymieniła przypadki gwałtów na dziewięciomiesięcznej dziewczynce i jednorocznym chłopcu. Zgwałciło go dwóch żołnierzy, niestety chłopiec nie przeżył. Przeżyła natomiast dwuletnia dziewczynka, również zgwałcona przez dwóch żołnierzy.

Ofiarami gwałtów padło też dwóch mężczyzn w wieku 67 i 78 lat. “To jest ludobójstwo narodu ukraińskiego ze szczególnym okrucieństwem! To pogwałcenie nie tylko norm międzynarodowego prawa humanitarnego, ale także samej jego istoty, moralności cywilizowanego świata!” - napisała ukraińska rzecznik praw człowieka.

Denisowa zwróciła się też do komisji ONZ badającej naruszenia praw człowieka, by przyjrzała się wymienionym przestępstwom. Zaapelowała również do Zachodu o nałożenie kolejnych sankcji na Rosję, dostarczenie broni ofensywnej Ukrainie i zaprosiła inne państwa do włączenia się w śledztwo dotyczące zbrodni. "Wróg musi zostać powstrzymany, a wszyscy zamieszani w okrucieństwa w Ukrainie muszą stanąć przed sądem!" - stwierdziła Denisowa.

RadioZET.pl

