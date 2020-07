Rodzina królewska przeszła istną rewolucję wskutek decyzji księcia Harry'ego i księżnej Meghan. Po jej staraniach książę Harry zdecydował o zrzeczeniu się przywilejów rodu królewskiego. Para przeniosła się do Stanów Zjednoczonych.

Para pozostawała na świeczniku w mediach, mimo pęknięć w rodzinie królewskiej. Brytyjskie tabloidy wnikliwie wracają do rys, które monarchia chciałaby ukryć. Prześcigają się w doniesieniach na temat powstającej publikacji, mającej ujawnić podziały w rodzinie.

Książę Harry i księżna Meghan odnieśli się do fali spekulacji na temat ich udziału w tej materii. W wystosowanym dziś oświadczeniu przyznali wprost, że nie pomogli autorom w tworzeniu publikacji, między innymi na ich temat.

- oświadczył lakonicznie rzecznik pary książęcej, cytowany przez Reutera.

Książka dwójki dziennikarzy (Omid Scobie i Carolyn Durand) specjalizujących się w sprawach rodziny królewskiej ma opisywać napięte stosunki między parą książęcą a resztą rodziny. Jej fragmenty przytoczył dzisiaj dziennik „The Times”. Zdaniem autorów para miała już dość „zgorzknienia i wewnętrznych walk, co skłoniło obojga do opuszczenia rodziny królewskiej”.

Znalazł się w konflikcie (książę Harry) ze swoją rodziną bardziej niż kiedykolwiek. Nie była to łatwa decyzja, aby przeciwstawić się odwiecznym zasadom monarchii, ale dla Harry'ego była to jedyna możliwość „naprawienia rzeczy dobrze dla własnej małej rodziny”, jak podało źródło bliskie parze(...) To go rozdziera. Kocha królową, ale jego żona czuje się urażona. Cały świat Harry'ego to Archie