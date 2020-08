Roman Polański przegrywa w sądzie z Akademią od Oscarów. Zaważyły dawne winy

Roman Polański przegrał proces sądowy o przywrócenie go do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Usunięto go z niej w maju 2018 roku po ujawnieniu zarzutów jakie usłyszał w sprawie przestępstwa seksualnego. Reżyser zapewne nie będzie odwoływał się od wyroku.