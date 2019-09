Skazany za pocałowanie 13-latki z Polski twierdzi, że jest potomkiem Hitlera

69-letni Romano-Lukas Hitler, który został skazany za pocałowanie 13-letniej dziewczynki z Polski, twierdzi, że jest potomkiem przywódcy III Rzeszy Adolfa Hitlera. Zdaniem naukowców to niemożliwe, bo jedyni żyjący krewni Fuhrera mieszkają na Long Island w USA.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Poszkodowana dziewczynka pochodzi z Polski. Sprawę nagłośnił jej ojciec, po tym jak Romano-Lukas Hitler pojawił się na jego posesji, informując o chęci kupna garażu. Polak wystawił go wcześniej na sprzedaż i dał ogłoszenie do prasy.

Szybko okazało się jednak, że Romano-Lukas nie jest zainteresowany garażem, a 13-letnią córką gospodarza. - Kiedy się pojawił, wydawało mi się, że nie interesuje go garaż, tylko Ania - przyznał ojciec dziewczynki.

Jak wspomina, Romano-Lukas Hitler zwabił dziewczynkę do swojego mieszkania, dawał jej prezenty, częstował słodyczami, a na końcu nawet deklarował, że chce ją... poślubić.

Sprawa trafiła do sądu. Romano-Lucas przekonywał, że jest niewinny, a pocałunek miał jedynie charakter powitalny. Zdaniem sądu, mężczyzna pocałował dziewczynkę w szyję i wbrew jej woli, za co skazał go na karę 800 euro grzywny.

To jednak nie koniec historii z udziałem Romano-Lukasa. Mężczyzna twierdzi bowiem, że jest potomkiem architekta III Rzeszy Adolfa Hitlera. Po śmierci rodziców, miał zostać oddany do klasztoru. Stamtąd został adoptowany przez polską rodzinę, a po osiągnięciu dojrzałości, powrócił do Niemiec i zamieszkał w Gortlitz.

Naukowcy są jednak innego zdania. Według ich wiedzy, jedyni żyjący krewni Hitlera, tj. Alexander, Louis i Brian Stuart-Houston mieszkają na Long Island w USA. Mężczyźni są synami siostrzeńca Hitlera, Williama Patricka Hitlera, który urodził się w Wielkiej Brytanii jako jego przyrodni brat.

RadioZET.pl/ Mirror