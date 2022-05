Rosgwardia i "kadyrowcy" w Mariupolu. To nie koniec dramatu mieszkańców

Mariupol został zniszczony przez Rosjan – agresorzy zmienili duży ośrodek nad Morzem Azowskim w miasto ruin, zabijając – według ogólnych szacunków – co najmniej 20 tys. ludzi.

Tragedia miasta trwa, już po poddaniu się ostatniego miejsca oporu, czyli zakładów Azowstal. Jak przekazał doradca mera miasta, na posterunkach i tzw. punktach filtracyjnych w okupowanym Mariupolu przeprowadzana jest rotacja.

To nie koniec piekła w Mariupolu. Wysłali do miasta Rosgwardię i "kadyrowców"

Petro Andriuszczenko wyjaśnił na Telegramie, że "kolaboranci i przedstawiciele milicji ludowej tzw. DRL są zastępowani przez funkcjonariuszy Rosgwardii oraz kadyrowców".

"Ponadto okupanci rozmieszczają dodatkowe posterunki na drogach gruntowych na wyjeździe z miasta, którymi (dotychczas) można było ominąć kontrolę filtracyjną" – powiadomił Andriuszczenko. Filtracja to szczegółowe kontrole okupantów, mające na celu weryfikację nastawienia ludności miejscowej do Rosjan i władz Ukrainy. W przypadku uznania za "nieprawomyślną" taka osoba nie może opuścić miasta i zostaje zatrzymana – wynika z dotychczasowych informacji ukraińskich władz.

Tym samym, wskazał Andriuszczenko, jakakolwiek ewakuacja z miasta stała się niemożliwa aż do momentu uzgodnienia korytarzy ewakuacyjnych z siłami okupacyjnymi. Urzędnik przestrzegł przed powracaniem do miasta „po rzeczy”, do czego zachęcała rosyjska propaganda. "To droga w jedną stronę" – zaznaczył.

Rosgwardia to federalna służba rosyjska powstała w kwietniu 2016 roku. Stała się największą spośród struktur bezpieczeństwa wewnętrznego w Rosji, łączy funkcje milicyjno-wojskowe, również za granicą. Jej część stanowią "kadyrowcy", czyli oddziały specjalne przywódcy Czeczenii (formalnie głowy republiki) Ramzana Kadyrowa, znane z okrucieństw popełnianych wobec ludności cywilnej.

RadioZET.pl/Telegram

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo