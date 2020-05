11-latka zaszła w ciążę z przyrodnim bratem. O wszystkim wiedziała jej matka

O skandalicznej sytuacji poinformował portal life.ru, na który powołuje się dziennik "Fakt". 11-letnia Valentina jest adoptowana i mieszka z jedenaściorgiem innych dzieci w rodzinie zastępczej. Do rosyjskiej Jachki koło Woroneża trafiła w 2012 roku.

11-latka jest w 15. tygodniu ciąży i za kilka miesięcy zostanie mamą. O tym, że spodziewa się dziecka, dowiedziała się przypadkiem, podczas badań lekarskich.

11-latka zaszła w ciążę z 14-latkiem. Szokujące tłumaczenie matki

Valentina i jej jedenaścioro rodzeństwa żyje razem na 80 m kwadratowych. Większość dzieci śpi razem w jednym łóżku. Najprawdopodobniej tak doszło do poczęcia. Ojcem dziecka ma być 14-letni przyrodni brat Valentiny, który dołączył do dziewczynki 5 lat po niej.

Rodzinę dwa razy do roku odwiedzała opieka społeczna. Jak informują rosyjskie media, ostatnim razem, w grudniu 2019 roku, dokument o kontroli podrobiono. Miała za tym stać dobra znajoma żywicielki rodziny. Co miała do ukrycia matka Valentiny? Zdaniem sąsiadów potrzebowała dzieci jedynie do wyłudzania zasiłków. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w tej sprawie.

Kobieta miała wiedzieć o tym, co się dzieje pod jej dachem. Niezwykła zażyłość córki i syna jednak jej nie zaniepokoiła. Wspólne sypianie dzieci tłumaczyła "bliską więzią" między przybranym rodzeństwem.

