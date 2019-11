Szef straży pożarnej w rosyjskiej Chakasji, niedaleko granicy z Mongolią, celowo podpalał budynki, by jego podkomendni mieli jak się wykazać – podaje agencja Interfax. Złapany na gorącym uczynku komendant usłyszał już zarzuty.

Pożary na Syberii były w tym roku plagą dla mieszkańców olbrzymiego rejonu Rosji. Któż mógłby jednak pomyśleć, że za rozprzestrzenianie się żywiołu odpowiedzialny zostanie sam szef lokalnej straży pożarnej?

Interfax, a za nią rosyjskie media, donosi o zarzutach dla komendanta strażaków w dystrykcie Askiz. Śledczy mają dowody, że 26-latek celowo podpalił pięć budynków mieszkalnych. A wszystko po to, by… "sprawdzić, jak podwładni reagują na sytuacje kryzysowe”. Do podpaleń dochodziło od końca sierpnia do końca października tego roku.

Prokuratura bada sprawę w kierunku celowego uszkodzenia własności przez podpalenie. Komendant strażaków został zatrzymany.

RadioZET.pl/Interfax/ Meduza.io/