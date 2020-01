Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pięć osób zginęło w hotelu w Permie w europejskiej części okolic Uralu w Rosji na skutek pęknięcia rury centralnego ogrzewania i zalania pomieszczeń - poinformowało w poniedziałek rosyjskie ministerstwo do srpaw sytuacji nadzwyczajnych.

Do wypadku doszło w nocy, w prywatnym hotelu mieszczącym się w suterenie domu mieszkalnego. Na skutek pęknięcia rury centralnego ogrzewania z gorącą wodą pomieszczenie zostało zatopione. Zginęło co najmniej pięć osób, a trzy osoby z poparzeniami przewieziono do szpitala.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował o wszczęciu sprawy karnej.

Pięć osób – w tym dziecko- ugotowało się żywcem

Jak z kolei informują zagraniczne media, pięcioro gości hotelu ugotowało się żywcem. Wrzątek zalał pomieszczenia, w których przebywali. W całym zdarzeniu rannych zostało 6 osób.

Jak również wynika z relacji zagranicznych portali, zaadaptowany w domu mieszkalnym hotel mieścił się w piwnicy i liczył łącznie 9 pokoi. Rosyjskie władze poinformowały, że w tragicznym wypadku śmierć poniosło także dziecko.

Warto podkreślić, że w zeszłym roku rosyjski parlament wydał zarządzenie, na mocy którego zabroniono aranżowania pomieszczeń w budynkach mieszkalnym do usług hotelarskich.

