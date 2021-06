Policja z Rosji odebrała dziecko obywatelowi Chin. Mężczyzna, jak przekazał jego adwokat, zamierzał wkrótce opuścić Rosję wraz z dzieckiem, które ma paszport Chińskiej Republiki Ludowej.

Służby zatrzymały go jednak w nocy z czwartku na piątek w hotelu w Moskwie. Przez 15 godzin był on przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Został zatrzymany, a dziecko zabrano i zawieziono do szpitala.

Rosja: Ojciec dziecka urodzonego przez surogatkę zatrzymany. Prawo tego nie zakazuje

Sprawę karną, w której obywatel Chin ma status podejrzanego, wszczęto przed rokiem. Wówczas w mieszkaniu w jednej z dzielnic Moskwy znaleziono pięcioro noworodków urodzonych przez surogatki dla obywateli Chin. Później troje niemowląt zwrócono obywatelom Chin, których ojcostwo potwierdziła ekspertyza genetyczna. Właśnie jeden z tych ojców został teraz zatrzymany.

Sprawę skomentowała w niedzielę w radiu Goworit Moskwa działaczka Rady ds. Praw Człowieka przy prezydencie Rosji, Jewa Merkaczewa. Nie zgadza się z decyzją policji – jej zdaniem sprawę karną wszczęto bezpodstawnie, bo po odnalezieniu niemowląt przed rokiem badania genetyczne potwierdziły pokrewieństwo z rodzicami z Chin, a surogacja nie jest w Rosji zabroniona.

Na początku czerwca br. do parlamentu Rosji wniesiony został projekt ustawy o zakazie korzystania z usług surogatek w Rosji przez obywateli obcych państw. Projekt głosi, że przynajmniej jedno z potencjalnych rodziców dziecka, które w ten sposób przyjdzie na świat, powinno być obywatelem Rosji. Według danych z lipca 2020 roku około tysiąca niemowląt urodzonych przez surogatki w Rosji nie mogło zostać zabranych przez rodziców będących cudzoziemcami z powodu zamknięcia granic po wybuchu epidemii koronawirusa.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP