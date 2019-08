Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Samolot Airbus A321 miał „twarde” lądowanie w czwartek o poranku. W maszynę Uralskich Linii Lotniczych chwilę po starcie wleciało stado mew. To doprowadziło do uszkodzenia silników i pożaru co najmniej jednego z nich. Przy takim rozwoju sytuacji piloci Damir Jusupow i drugi pilot Gieorgij Murzin podjęli decyzję o awaryjnym lądowaniu.

Maszyna wylądowała w polu kukurydzy, bez wysuniętego podwozia. Rany odniosło 74 osoby, w tym 19 dzieci. Trzeba jednak mówić o prawdziwym szczęściu w nieszczęściu.

Wśród 74 osób, które odniosły obrażenia, jest 19 dzieci. Jedna osoba przebywa obecnie w szpitalu ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych obwodu moskiewskiego

Wyczucie pilotów uratowało łącznie 223 osoby przebywające na pokładzie Airbusa. Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew zapowiedział odznaczenie pilotów samolotu. W sprawie trwa dochodzenie mające doprecyzować przyczynę awaryjnego lądowania.

Chwila grozy oczami pasażera Airbusa:

RadioZET.pl/PAP