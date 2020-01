Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Wielbłąd biegnący po torach wytrwale opóźniał międzynarodowy pociąg. Maszynista pociągu do Taszkentu nie miał wyboru – na widok zwierzęcia zaciągnął hamulec awaryjny. Mimo sygnałów dźwiękowych wielbłąd ani myślał zeskoczyć z torów. Pociąg jechał za nim, z prędkością ok. 13 km/godz. Początkowo wielbłąd poruszał się szybciej, z prędkością ok. 22 km/godz.

Na miejsce przybył z opóźnieniem ok. 45 minut. Nie podano jak długo pociąg do Taszkentu jechał za wielbłądem.

Koleje ostrzegły natomiast, że na torach obwodu astrachańskiego pojawia się coraz więcej zwierząt. Każdy taki przypadek stwarza zagrożenie dla pasażerów i pracowników kolei.

RadioZET.pl/Twitter/PAP