Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał w środę „głupim i absurdalnym” stwierdzenie, że Rosja stoi za wyciekami gazu z gazociągów Nord Stream I i II do Europy. Władze Szwecji przekazały we wtorek, że stwierdzono dwa wybuchy, które spowodowały wycieki w trzech miejscach. Zarówno Szwecja jak i Dania uważają, że doprowadziły do tego celowe działania.