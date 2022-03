"Rosja chce upokorzyć nasz naród". Nowe oświadczenie Zełenskiego

Od 15 dni Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. W czwartek bez przełomu zakończyły się negocjacje szefów dyplomacji Rosji i Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w tureckiej Antalyi, po spotkaniu z ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą, stwierdził, że Kreml nie zaatakował właściwie Ukrainy, władze w Kijowie są "neonazistowskie", a zbombardowany szpital położniczy w Mariupolu "był bazą dla ukraińskich nacjonalistów".

Do tych słów w najnowszym oświadczeniu odniósł się prezydent Ukrainy. - Rosyjski okupant celowo znęca się nad ludnością Ukrainy, chce nas poniżyć, zmusić do tego, by Ukraińcy zwracali się o pomoc do najeźdźcy, dlatego blokuje nasze miasta, Mariupol i Wołnowachę - powiedział Wołodymyr Zełenski.

"Rosja stworzyła katastrofę humanitarną"

- Ale już 15 dzień bronimy naszego kraju, ukraińska armia walczy z atakującymi na kluczowych kierunkach; jesteśmy dumni, nigdy nie staniemy się niewolnikami - podkreślił ukraiński prezydent w zamieszczonym na Facebooku przemówieniu. - Już teraz przygotowujemy się do odbudowy naszego kraju po wojnie, wszystko odbudujemy - zapowiedział Zełenski.

Dodał, że rosyjscy propagandyści "będą ścigani za współudział w zbrodniach wojennych". - Rosyjskie wojska już stworzyły na Ukrainie katastrofę humanitarną, ale to jest część planu. Chcą upokorzyć nasz naród, aby wyjechali (korytarzami humanitarnymi - red.) do Rosji - komentował Zełenski.

Zełenski podkreślił, że Ukraina czeka na konkretny sygnał ws. ewentualnego członkostwa w UE. Wniosek w tej sprawie w ubiegłym tygodniu trafił do Brukseli.

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo. Najnowsze informacje

RadioZET.pl/PAP