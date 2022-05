Rosja ćwiczyła atak nuklearny na Europę. Kolejne prowokacje

Od kilku dni coraz częściej eksperci zastanawiają się, czy Władimir Putin jest w stanie doprowadzić do wojny nuklearnej. W ostatnim czasie Siergiej Ławrow w rosyjskiej państwowej telewizji zaznaczył, że "jest poważne ryzyko wybuchu konfliktu atomowego".

W środę Zachodni Okręg Wojskowy przekazał, że w obwodzie kaliningradzkim, który jest zlokalizowany najbliżej "celów" w Europie, doszło do ćwiczeń z użyciem rakiet Iskander. Pociski, które są zdolne do przenoszenia głowic jądrowych, wykorzystano do "przeprowadzenia elektronicznych startów pojedynczych i grupowych".

Rosja ćwiczyła atak jądrowy na Europę

Celem potencjalnych "ataków" były lotniska, stanowiska dowodzenia "konwencjonalnego wroga". W komunikacie Ministerstwa Obrony Rosji zaznaczono, że wyrzutnie rakietowe wykonały "skryty manewr". Dalej skupiono się na ćwiczeniach usuwania Iskanderów przed uderzeniem odwetowym, który zakłada także uderzenie jądrowe. Na koniec przećwiczono "działania w warunkach skażenia radiacyjnego i chemicznego terenu".

29 kwietnia Marek Sawicki na antenie Radia ZET powiedział, że atak jądrowy Putina na Polskę jest możliwy. - Nie zdziwiłbym się, gdyby miał testować to również na państwach NATO - przyznał.

