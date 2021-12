Rosja dostarczyła Białorusi system rakietowy. "Wersja jak najbardziej bojowa"

Rosja dostarczyła Białorusi system rakietowy S-400 - poinformował Alaksandr Łukaszenka. "Stworzyliśmy centrum, szkolimy. Rosja dostarczyła do niego S-400. Trwa szkolenie, treningi itd." – powiedział Łukaszenka w wywiadzie dla Rossiji Siewodnia, którego fragmenty przytoczyła w środę białoruska państwowa agencja informacyjna BiełTA.

"W tym centrum szkoleniowym szkolimy naszych ludzi. Chcę poprosić prezydenta Rosji, żeby ten kompleks tutaj został" – powiedział Łukaszenka. Dodał przy tym, że nie jest to wersja szkoleniowa, lecz "jak najbardziej bojowa". System S-400 Triumf to rosyjski kompleks pocisków przeciwlotniczych i przeciwrakietowych.

Rosja dostarczyła Białorusi system rakietowy S-400

Alaksandr Łukaszenka ponownie oświadczył, że jest gotów zablokować tranzyt surowców energetycznych z Rosji do Europy, jeśli Polska zamknie granicę z Białorusią.

"Jak będą mnie dusić Polacy czy ktoś tam jeszcze, to czy ja będę patrzeć na jakieś kontrakty? O czym pan mówi. Polacy postanowili zamknąć granicę – proszę bardzo, zamykajcie" – oświadczył Łukaszenka w wywiadzie udzielonym Dmitrijowi Kisielowowi, dyrektorowi rosyjskiego holdingu medialnego Rossija Siegodnia.

W związku z wywołanym przez Mińsk kryzysem migracyjnym władze w Warszawie uprzedzały, że mogą całkowicie zamknąć granicę z Białorusią, jeśli sytuacja będzie eskalować. Dla Białorusi, która zarabia na tranzycie towarów, zamknięcie granic oznaczałoby poważne koszty gospodarcze.

11 listopada Łukaszenka oświadczył, że w odpowiedzi na sankcje, Białoruś może wstrzymać tranzyt gazu. - A jeśli my zamkniemy tranzyt gazu przez Białoruś? Przez Ukrainę nie pójdzie: tam rosyjska granica jest zamknięta. Przez kraje bałtyckie też nie ma tras. Jeśli my zamkniemy dla Polaków, dla Niemców, to co wówczas będzie? – powiedział białoruski dyktator.

RadioZET.pl/ PAP