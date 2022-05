Rosja dyskredytuje uchodźców z Ukrainy. "Twierdzą, że poparcie w Europie jest coraz mniejsze"

Rosyjska propaganda próbuje zdyskredytować Ukraińców ubiegających się o ochronę w Unii Europejskiej - poinformowała rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmiła Denisowa. Jej zdaniem to kolejna manipulacja Rosji w celu zmniejszenia poparcia dla Ukrainy w cywilizowanym świecie.

Wojna w Ukrainie to nie tylko działania militarne na terytorium naszych wschodnich sąsiadów. To również pełna dezinformacji i fake newsów propaganda, którą uskuteczniają Rosjanie w celu zohydzenia Ukrainy i jej mieszkańców w oczach społeczności europejskiej. Przypomniała o tym ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmiła Denisowa.

Rosja próbuje zdyskredytować Ukraińców przybywających do UE

"Rosyjskie media rozpowszechniają informacje o »zmęczeniu« Europejczyków Ukraińcami, niedogodnościach, jakie powodują dla obywateli Europy i Rosjan mieszkających w Europie, oraz twierdzą, że poparcie dla obywateli Ukrainy w Europie jest z każdym dniem coraz mniejsze" - poinformowała na Facebooku.

Według niej dehumanizacja, tworzenie negatywnego wizerunku Ukraińców za granicą to kolejna manipulacja Rosji w celu zmniejszenia poparcia dla Ukrainy w cywilizowanym świecie, wywołania w stosunku do niej atmosfery nienawiści i wrogości oraz podżeganie do dyskryminacji.

Zdaniem rzeczniczki rosyjska propaganda jest głównie skierowana do „konsumenta krajowego”, na potrzeby polityki wewnętrznej Rosji. Świadczy o tym niesłabnące poparcie Ukrainy i Ukraińców zarówno na szczeblu państwowym krajów UE, jak i na poziomie zwykłych Europejczyków, którzy solidaryzują się z narodem ukraińskim.

Denisowa przypomina także o obowiązującym w tym zakresie prawie: "Niedopuszczalność dyskryminacji osób ubiegających się o azyl ze względu na ich kraj pochodzenia jest zapisana w Artykule 3 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku".

