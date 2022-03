Rosja gotowa zaatakować własne terytorium? "Aby oskarżyć Ukrainę"

Wojna w Ukrainie trwa już ósmą dobę. Niepokojące ustalenia przekazał ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba. "Rosjanie mogli skierować na swoje własne terytorium wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet w przygranicznej wiosce Popowka. Znając barbarzyński charakter rosyjskich działań, obawiamy się, że może być przygotowana operacja pod fałszywą banderą, aby oskarżyć Ukrainę" - napisał.

Kułeba zarzucił rosyjskiemu szefowi MSZ Siergiejowi Ławrowowi szerzenie dezinformacji na temat rzekomej ochrony państwa udzielanej "nazistowskim marszom z pochodniami".

Rosja zaatakuje własne terytorium? "Aby oskarżyć Ukrainę"

- Ławrow pozwala sobie na osobiste ataki pod adresem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ławrow, niech pan zrozumie: teraz jedyną ideologią na Ukrainie jest wojna ludowa przeciwko rosyjskim najeźdźcom. Wrzuciliście do maszynki do mielenia mięsa rosyjskich żołnierzy, których najwyraźniej wcale wam nie żal. Na Ukrainie płoną nie pochodnie, a rosyjskie czołgi - powiedział.

Kułeba podkreślił, że w przeciwieństwie do rosyjskich przywódców Zełenski i armia są z narodem ukraińskim, zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. - Wołodymyr Zełenski nie chowa się w bunkrach i nie trzyma się na odległość piłkarskiego boiska od swoich ludzi. Pozostaje w sercu Ukrainy, mieście Kijowie, broniąc państwa ramię w ramię z ukraińskimi żołnierzami i zwykłymi obywatelami. To Rosja, a nie Ukraina, ucieka się do zbrodniczych praktyk nazizmu i poniesie za to odpowiedzialność - podkreślił ukraiński minister.

Ukraińska wiceminister spraw zagranicznych Emine Dżaparowa oświadczyła w czwartek w czasie sesji Rady Praw Człowieka ONZ, że rosyjskie działania na Ukrainie to zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, po czym wezwała do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tych czynów.

- Ostatnie wydarzenia wyraźnie wskazują na to, że siły rosyjskie walczące na Ukrainie dokonują najbardziej rażących naruszeń i nadużyć praw człowieka, systematycznie angażując się w działania, które wyraźnie stanowią zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości - powiedziała Dżaparowa cytowana przez agencję Reutera.

RadioZET.pl/ PAP/ Twitter

