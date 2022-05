Rosja gromadzi wojska. Rośnie ryzyko zmasowanego ostrzału rakietowego Ukrainy

Rosja nie zaprzestaje działań wojennych we wschodniej części Ukrainy w celu ustanowienia pełnej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w poniedziałek, że "utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo ataków rakietowych na całym terytorium Ukrainy".

9 maja w Rosji obchodzony jest tzw. Dzień Zwycięstwa, upamiętniający zakończenie drugiej wojny światowej. W obwodzie zaporoskim na południu kraju Rosjanie odbierają mieszkańcom dokumenty osobiste, a warunkiem zwrotu jest udział w obchodach Dnia Zwycięstwa.

Wojna w Ukrainie. 19 rosyjskich grup bojowych przy granicy

Sztab Generalny ocenia, że w zachodniej części kraju "wykryte oddziały białoruskie nadal pełnią zadania dotyczące umocnienia bezpieczeństwa ukraińsko-białoruskiej strefy granicznej". W północno-wschodniej części kraju Rosjanie nie prowadzą aktywnych działań ofensywnych, lecz zajmują się utrzymaniem pozycji, przegrupowaniem oddziałów, uzupełnianiem zapasów amunicji i paliwa.

Aby powstrzymać natarcie Sił Zbrojnych Ukrainy Rosjanie skoncentrowali do 19 batalionowych grup taktycznych na terenie Federacji Rosyjskiej, w obwodzie biełgorodzkim. Jak czytamy w raporcie, trwa transfer żołnierzy i sprzętu, który ma uzupełnić straty poniesione przez jednostki walczące w Ukrainie.

W rejonie Iziumu (obwód charkowski) Rosjanie przygotowują się do dalszej ofensywy na kierunkach: Sułyhiwka-Nowa Dmytriwka i Sułyhiwka-Kurulka. Opisując sytuację w obwodzie donieckim, sztab podał, że wojska rosyjskie przy wsparciu lotnictwa i artylerii koncentrują wysiłki na przejęciu kontroli nad Rubiżnem po to, by prowadzić dalej ofensywę na Słowiańsk, Awdijiwkę, Lisiczańsk i Siwersk.

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE

RadioZET.pl/PAP