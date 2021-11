Rosja i Białoruś planują wspólne manewry wojskowe. Łukaszenka mówi o wojnie

Białoruś i Rosja planują manewry wojskowe. - Planujemy przeprowadzenie manewrów wspólnie z naszymi partnerami, najważniejszym sojusznikiem strategicznym, Rosją – powiedział Wiktar Chrenin, cytowany przez agencję BiełTA. Minister oświadczył, że chodzi o "kompleks działań w perspektywie średniookresowej".

Dodał również, że w przyszłym roku oba kraje nie planują dużych manewrów "w rodzaju Zachodu (Zapadu) lub Tarczy Związku". Z kolei Alaksandr Łukaszenka oświadczył w poniedziałek, że "Zachód rozumie, po której stronie będzie Białoruś w przypadku wojny na granicy Federacji Rosyjskiej”.

- Oni (Zachód – PAP) doskonale rozumieją, że jeśli rozpoczną wojenkę w Donbasie czy gdzieś jeszcze na granicy z Rosją, Białoruś nie będzie stać z boku. I wiadomo, na której będzie stronie – oznajmił Łukaszenka. Utrzymywał przy tym, że "oni zaczęli wzmacniać swoją północną, białorusko-ukraińską granicę”.

Rosja i Białoruś planują wspólne manewry wojskowe

Władze w Kijowie informują o koncentracji ok. 90 tys. rosyjskich żołnierzy w pobliżu granicy Rosji z Ukrainą. Dane wywiadowcze wskazują również na istnienie konkretnych planów, sugerujących ponowną rosyjską inwazję na Ukrainę tej zimy. Część ekspertów uważa, że do ewentualnego ataku mogłoby dojść także z terytorium Białorusi.

Odnosząc się do rozmieszczenia rosyjskich wojsk w pobliżu ukraińskiej granicy, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj "znajduje się w stanie wojny od ośmiu lat". - Jeśli chodzi o wtargnięcie na szeroką skalę bądź kontynuację eskalacji ze strony Rosji czy wspieranych przez nią bojowników, to uważam, że może do tego dojść każdego dnia - dodał.

Zełenski poinformował także o odkryciu przez ukraiński wywiad rosyjskiego planu przeprowadzenia na Ukrainie zamachu stanu. Rosyjski rząd zarzutom tym zaprzeczył.

RadioZET.pl/ z Mińska Justyna Prus (PAP)