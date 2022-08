Po raz kolejny Władimir Sołowjow, który jest naczelnym propagandystą Putina, dał się ponieść emocjom na antenie. - Właściwie to jestem terrorystą. Powiedziałbym im (Ukraińcom - red.): "Macie trzy dni, by wszyscy cywile opuścili Charków, Mikołajów i Odessę. Jeśli to nie nastąpi, obrócimy te miasta w perzynę, budynek po budynku - powiedział.

We wtorek w jego najbardziej znanym programie na antenie państwowej telewizji Rossija1, Sołowjow powiedział, co jego zdaniem powinni zrobić rosyjscy wojskowi w Ukrainie.

- Właściwie to jestem terrorystą. Powiedziałbym im (Ukraińcom - red.): "Macie trzy dni, by wszyscy cywile opuścili Charków, Mikołajów i Odessę. Trzy dni. Jeśli to nie nastąpi, obrócimy te miasta w perzynę, budynek po budynku. Trzy dni - powiedział.

Sołowiow: Rosja jest przygotowana na wypadek wybuchu w elektrowni

Władimir Sołowiow jest znany ze swoich energicznych i kłamliwych treści. Ostatnio na antenie tego samego programu oskarżył Ukrainę o ostrzał Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej.

- Nasza armia właśnie pokazała, że ostrzeliwujecie elektrownię jądrową amunicją artyleryjską 155 mm oraz innymi natowskimi rzeczami i jak głupcy krzyczycie, że to Rosjanie strzelają z natowskiej broni. Jesteście kretynami? - mówił Sołowiow, zwracając się do Ukraińców. Zapewnił, że Rosjanie są przygotowani na wypadek, gdyby doszło do wybuchu w elektrowni. - Mamy kombinezony ochronne i nie przerwiemy działań militarnych. Nasza armia była szkolona do działania w warunkach skażenia - zapewniał propagandysta Kremla.

Sołowiow straszył Europę ewentualnym incydentem w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. - Gdzie umieścicie Niemców, Polaków i innych? Zdaję sobie sprawę, że Amerykanie mogą się tym mniej przejmować. Ostatnia rzecz, jaka ich obchodzi, to czy gdzieś dojdzie do eksplozji jądrowej - stwierdził.

- Nie powinniście mieć żadnych złudzeń, NATO nie powinno mieć żadnych złudzeń, to wszystko nie ujdzie wam na sucho, nie możecie się przed nami ukryć. Mamy wystarczającą liczbę głowic, aby każdy otrzymał to, na co zasługuje - odgrażał się Sołowiow w dalszej części programu.

RadioZET.pl