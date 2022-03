Rosja ma plan B. "Putin może zdecydować się na ten scenariusz"

Władimir Putin nie osiągnął swoich celów w Ukrainie. Gen. Stanisław Koziej, który był gościem Radia ZET, mówił o scenariuszach dalszego rozwoju sytuacji za wschodnią granicą. Jak dodał, niewykluczone jest, że Putin będzie musiał zastosować plan B.

– To plan, wokół którego Putin będzie się teraz zapewne koncentrował. Początkowo plan był szerszy, chciał obalić władzę w Kijowie i zająć południowo-wschodnią Ukrainę. Teraz został mu plan B, by pomost donbasko-krymski utrzymać, nie oddać – mówił gość Radia ZET.

Wojna w Ukrainie. Putin może zmienić plany

Czy wojna toczyć się będzie także poza Ukrainą? Czy Putin może zaatakować inne kraje? – Sam Putin tego nie wie, bo jego plany się zmieniły. Rosja zastanawia się, jak zmienić wcześniej narysowane cele, by nie wyjść z tej wojny bez niczego – mówił gen. Koziej.

Przyznał, że plan B polegać będzie na rozbiorze Ukrainy. Jeśli nie uda się Putinowi zdobyć Kijowa, będzie chciał zająć Donbas na wschodzie kraju.

Gen. Koziej pytany był także o prawdopodobieństwo użycia przez Rosjan broni chemicznej. – Oczywiście będzie to w formie w prowokacji, że to Ukraińcy to mają, że to oni spowodowali jakąś katastrofę – dodaje były szef BBN. – Tego się spodziewam. To kolejny element zastraszania, szokowania, że to już broń chemiczna, a następna jest tylko broń atomowa – komentuje.

Ekspert zarzucił NATO niedostateczną reakcję na wojnę w Ukrainie. – Siedzimy w wieżyczkach, patrzymy, a tamci zbójcy grasują, miasteczko pod twierdzą niszczą, a my się patrzymy, zamiast się wtrącić i przeszkodzić – komentuje gość Radia ZET.

Trwa wojna na Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl

WOJNA W UKRAINIE [RELACJA NA ŻYWO]