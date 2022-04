"Na kilku prorosyjskich kanałach na Telegramie ukazała się informacja, jakoby w Karliwce »nacjonalistyczne bataliony (propagandowe określenie ukraińskich formacji zbrojnych - PAP) zaminowały tamę karliwskiego zbiornika wodnego«" - zaalarmowało Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

Rządowa ukraińska instytucja dodała, że doniesienia o możliwym zatopieniu "sześciu miejscowości zamieszkanych przez ponad 10 tys. osób" pojawiły się w kremlowskim przekazie "za ministerstwem obrony Federacji Rosyjskiej". W ocenie RBNiO "może to być operacja informacyjno-psychologiczna, lecz biorąc pod uwagę sposób prowadzenia przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie, nie da się w pełni wykluczyć realizacji takiego planu".

Prowokacje Rosji na wojnie w Ukrainie

Karliwka jest położona na północny zachód od Doniecka, w pobliżu linii rozgraniczenia z samozwańczą, kontrolowaną przez Moskwę Doniecką Republiką Ludową. Liczy kilkaset mieszkańców.

Armia Władimira Putina od niepowodzenia w pierwszych dniach wojny w Ukrainie zmieniła taktykę i wycofała się do Donbasu, by spróbować przejąć wschodnie oraz południowe tereny zaatakowanego kraju. Dyktator potrzebuje sukcesu, by 9 maja w Dniu Zwycięstwa ogłosić wielki triumf Federacji Rosyjskiej w "walce z nazistami". Regularnie prowadzi również akcję dezinformacji i ogłupiania własnego społeczeństwa, by uzasadnić inwazję. Właśnie z tego względu dopuszcza się prowokacji, w tym ostrzeliwuje swoje tereny przygraniczne, by następnie za wszystko obwinić Ukrainę.

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/PAP