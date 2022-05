Rosja odcina prąd Finlandii. Dostarczała 10 procent zapotrzebowania

Od soboty ustają dostawy energii elektrycznej z Rosji do Finlandii - poinformował w piątek fiński operator przesyłowy Fingrid. Według przedsiębiorstwa nie ma zagrożenia brakiem energii. Rosja groziła wcześniej Finom konsekwencjami w związku z zamiarem przystąpienia do NATO, wstrzymanie dostaw ma wynikać z „kłopotów z płatnościami”

Wojna w Ukrainie sprawiła, że Europa zaczęła odwracać się od rosyjskich surowców energetycznych. Ropa naftowa i gaz to większa część rosyjskich przychodów z eksportu. Odcięcie strumienia płynących z Europy pieniędzy ma osłabić możliwości militarne Rosji.

Putin stara się wykorzystywać surowce energetyczną jako broń – Gazprom odciął Polsce i Bułgarii dostawy gazu, tłumacząc to brakiem zgody na dokonywanie płatności w rublach. Finlandia obawiała się, że może ją spotkać taki sam los ze względu na chęć przystąpienia do NATO. W piątek 13 maja działająca w Finlandii spółka należąca do rosyjskiego koncernu Inter RAO poinformowała, że od soboty przestanie sprzedawać importowaną z Rosji energię elektryczną.

Rosja zawiesza sprzedaż energii elektrycznej do Finlandii. „Krajowi nie grożą braki”

Informację o nagłym wycofaniu się ze sprzedaży energii elektrycznej na fińskim rynku przekazała w piątek spółka RAO Nordic Oy. Importuje ona prąd produkowany w Rosji przez spółkę-matkę, koncern Inter RAO.

Oficjalnym powodem są „kłopoty z otrzymywaniem płatności za prąd, sprzedany na rynku”, wynikające z nałożonych na rosyjskie banki sankcji. Nie można jednak wykluczyć, że to działania odwetowe ze względu na zamiar dołączenia przez Finlandię do NATO.

Fingrid zapewnił, że mimo iż Finlandia importowała ostatnio z Rosji ok. 10 procent zużywanej w kraju energii elektrycznej, krajowi nie grożą braki prądu.

- Brakujący import może być zastąpiony na rynku przez sprowadzenie większej ilości energii ze Szwecji, ale także częściowo przez produkcję krajową - podkreślił wiceprezes ds. operacyjnych Fingridu Reima Paivinen.

W kwietniu fiński operator zmniejszył możliwości importu prądu z Rosji, ograniczając dostępne zdolności przesyłowe z 1300 do 900 MW.

Fingrid zaznaczył, że jeśli chodzi o energię elektryczną, to na początku 2023 roku Finlandia powinna być już samowystarczalna. Operator przypomniał, że tylko w tym roku przyłączone do sieci zostaną turbiny wiatrowe o mocy 2 GW. Niedawno w elektrowni jądrowej Olkiluoto ruszył reaktor EPR o mocy 1650 MW, którego komercyjna eksploatacja ma zacząć się pod koniec września. Na razie blok Olkiluoto 3 dostarcza energię w ramach testów.

