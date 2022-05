Rosja odsłoniła plany. „Obwody chersoński i zaporoski w jednym kraju z Krymem”

- Przyszłość obwodów chersońskiego i zaporoskiego to bycie razem z Krymem w granicach jednego państwa - powiedział mianowany przez Rosjan premier Autonomicznej Republiki Krymu Siergiej Aksjonow.

Wojna w Ukrainie przeniosła się na wschód i południe zaatakowanego przez Rosję kraju. Według wywiadów krajów Zachodu Putin chce podczas bitwy o Donbas zdobyć obwody ługański i doniecki oraz zabezpieczyć lądowy korytarz na Krym.

Obwody zaporoski oraz chersoński mają być według planów włączone do Federacji Rosyjskiej – przyznał Siergiej Aksjonow, cytowany przez rosyjską agencję RIA Novosti. Marionetkowe władze ustanowione na tych okupowanych terytoriach zapowiadały już przeprowadzenie „referendów” w sprawie przystąpienia do Rosji, oficjalne potwierdzenie takich zamiarów przyszło z anektowanego przez Rosjan Krymu.

Oficjalne plany Rosji wobec Ukrainy. Chcą zdobyć więcej obwodów

Obwód zaporoski położony jest nad Morzem Azowskim, sąsiadujący z nim chersoński połączony jest z Krymem i ma dodatkowo dostęp do Morza Czarnego. Zajęcie tych terenów da Rosji lądowy dostęp do włączonego do Federacji Rosyjskiej półwyspu.

Plany oderwania od Ukrainy tych terytoriów zostały potwierdzone przez zainstalowanego przez Rosję na Krymie Siergieja Aksjonowa.

- Wiem jedno, że prezydent Rosji nie zostawi ludzi bez pomocy. Wiem, że jeśli coś zagraża ludziom, zostaną podjęte wszelkie decyzje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Co więcej, nasz prezydent powiedział, że jesteśmy jednym narodem. Dlatego ludzi na wyzwolonych terytoriach traktujemy jak Rosjan – stwierdził Aksjonow, cytowany przez podającą rosyjską propagandę agencję RIA Novosti.

Słowa Aksjonowa są w rażącej sprzeczności z faktami. Na terenach Ukrainy zajętych przez Rosję dochodzi do zbrodni, czego przykładem jest masakra w Buczy. Ludność z okupowanych terytoriów, jak wynika z informacji ukraińskich, masowo przesiedlana jest na tereny rosyjskie. Dotyczy to także dzieci, które mają trafiać do rosyjskich rodzin zastępczych, żeby zostać poddane rusyfikacji.

Ukraina nie zamierza rezygnować z utraconych na rzecz Rosji obwodów. Według oficjalnych zapowiedzi początek kontrofensywy mającej odbić Donbas i Krym został wyznaczony na przełomie czerwca i lipca.

