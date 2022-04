Rosja ostrzelała wszystkie miejscowości obwodu. "Nie ocalał żaden obiekt"

Rosja koncentruje się na wzmożonym ostrzale miast i miejscowości w Donbasie – w obwodach ługańskim i donieckim, w ich częściach niezajętych przez prorosyjskich separatystów w 2014 roku. To główny cel Rosji w obliczu niepowodzenia w inwazji na stolicę Ukrainy i inne miasta wschodniej części kraju - Czernihów, Charków, czy Odessę.

Szef władz obwodu ługańskiego napisał w Telegramie, że siły rosyjskie świadomie i celowo atakują w tym regione cele cywilne.

Rosja ostrzelała wszystkie miejscowości w obwodzie. "Zaplanowany akt terroru"

"Rosjanie mają informatorów, którzy naprowadzają ogień na sklepy z ludźmi i magazyny z żywnością. Dlatego każdy atak na domy mieszkalne to zaplanowany akt terroru" – oświadczył urzędnik.

I dodał, że "szturm pod Zołotem odparto, ale Rosjanie ostrzelali już wszystkie miejscowości w obwodzie". Cywilne bloki mieszkalne i domy zostały zniszczone w Lisiczańsku, Siewierodoniecku, Zołotem, Kreminnej. W Siewierodoniecku całkowicie zniszczono prywatną przychodnię, w Zołotem – obiekt sportowy.

W niedzielę Hajdaj informował, że "prawie cały Siewierodonieck jest pod ostrzałem", w sobotę – że "ostrzeliwane są wszystkie miejscowości w obwodzie". Jego zdaniem to kwestia dni, a Rosjanie rozpoczną ofensywę wojsk lądowych w Donbasie.

Na 11 kwietnia z Donbasu zaplanowano wyjazdy pociągów z ewakuującymi się cywilami. Hajdaj wskazał, że ruszy sześć transportów, z Nowozolotariwki (obwód ługański) do Łozowej, ze Słowiańska (o. doniecki) do Lwowa oraz cztery pociągi z Pokrowska (o. doniecki) – do Tarnopola, Lwowa, Czerniowiec i miasta Czop na Zakarpaciu.

RadioZET.pl/PAP