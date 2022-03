"Rosja ponosi miażdżące straty na wszystkich frontach". Bariera nie do pokonania

Putinowska Rosja, która 24 lutego zaatakowała Ukrainę, ponosi miażdżące straty na wszystkich frontach: wojennym, gospodarczym i cybernetycznym - ocenił ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w opublikowanym we wtorek oświadczeniu, które cytuje portal Ukrainska Prawda.

Wojna w Ukrainie. "122 godziny oporu. Dzięki heroizmowi naszych obrońców otwierają się nowe fronty, na których wróg ponosi straty. Chcę wspomnieć o naszych ludziach na wschodzie (kraju): stali się dla wroga barierą nie do pokonania, co go bardzo demoralizuje" - podkreślił Reznikow na Facebooku.

"Na froncie gospodarczym Rosja poniosła już druzgocące straty. Rosyjska waluta zamienia się w zwykły papier. Jest pierwszy zakaz eksportu rosyjskiej ropy. Międzynarodowa społeczność IT włączyła się w niszczenie armii okupacyjnej. Nawet ukraińskie dzieci w wieku szkolnym przeszły do ofensywy na froncie cybernetycznym" - dodał minister.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę łączne szacunkowe straty wroga wyniosły 5710 zabitych i 200 wziętych do niewoli - poinformował we wtorek rano na Facebooku sztab generalny ukraińskiej armii. Zastrzegł jednocześnie, że obliczenia są szacunkowe ze względu na intensywność walk.

Z zestawienia opublikowanego przez sztab generalny wynika ponadto, że Ukraińcy dotychczas zniszczyli lub uszkodzili: 29 samolotów, 29 śmigłowców, 198 czołgów, 846 opancerzonych wozów bojowych, 77 systemów artyleryjskich, siedem systemów obrony przeciwlotniczej, 24 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 60 cystern, trzy bezzałogowe statki powietrzne, dwie jednostki pływające i 305 pojazdów wojskowych.

RadioZET.pl/ PAP