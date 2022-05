Rosja proponowała kolaborację ukraińskim politykom. „Odpowiedziałem przekleństwem”

Wojna w Ukrainie miała według rosyjskich planów zakończyć się po 2-3 dniach zdobyciem Kijowa i ustanowieniem marionetkowego rządu. Putin przeliczył się jednak nie tylko militarnie, lecz także politycznie. Nawet politycy, którzy przed wojną byli otwarcie prorosyjscy, po wkroczeniu sił inwazyjnych na terytorium Ukrainy odmawiali współpracy z najeźdźcami. Często w niewybrednych, niecenzuralnych słowach.

Przykładem jest obecny szef administracji wojskowej Krzywego Rogu, były wicepremier Ukrainy Ołeksandr Wiłkuł. - Odpowiedziałem przekleństwem – tak złożoną mu propozycję przyłączenia się do Rosji skwitował okazujący do tej pory rosyjskie sympatie polityk.

Rosja liczyła na kolaborantów. „To był poważny błąd”

Ołeksandr Wiłkuł przedstawił gazecie „New York Times” szczegóły dotyczące przebiegu próby skłonienia go do przejścia na rosyjską stronę. Telefonicznie do współpracy chciał go nakłonić jego były współpracownik Witalij Zacharczenko, przebywający obecnie w Rosji były minister spraw wewnętrznych w dawnym rządzie Wiktora Janukowycza.

- Powiedział: Ołeksandrze Jurijowyczu, patrzysz na mapę, widzisz, że sytuacja jest z góry wiadoma. Podpisz porozumienie o przyjaźni, współpracy i obronie z Rosją, a będą mieli z tobą dobre relacje. Będziesz wielką osobistością w nowej Ukrainie – opisał rozmowę Wiłkuł.

Ta oferta została jednak odrzucona. Wiłkuł wyjaśnił, że wraz z rozpoczęciem wojny „szara strefa” w sprawie relacji z Rosją zniknęła z ukraińskiej polityki. Pociski uderzające w jego rodzinne miasto sprawiły, że wybór stał się oczywisty.

Według „NYT” Putin spodziewał się, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ugnie się pod presją, a rosyjskojęzyczni urzędnicy na wschodzie kraju chętnie przejdą na stronę Rosji. To się jednak nie stało, a krótkowzroczność Kremla najwyraźniej widać właśnie na wschodzie Ukrainy – oceniają analitycy.

Zaledwie garstka lokalnych urzędników opowiedziała się po stronie Rosji. Ukraińskie władze wszczęły 38 postępowań o zdradę, przy czym wszystkie dotyczą pojedynczych urzędników niskiego szczebla.

Wpływowi politycy, którzy dawniej mieli poglądy prorosyjskie – tacy jak mer Charkowa Ihor Terechow czy mer Odessy Hennadij Truchanow - pozostali lojalni i stali się zaciekłymi obrońcami swoich miast.

Po telefonie od Zacharczenki do kolaboracji namawiał Wiłkuła również inny były ukraiński polityk przebywający obecnie w Rosji, Ołeh Cariow. Wiłkuł odpisał mu na Facebooku niecenzuralnymi słowami ukraińskiego pogranicznika z Wyspy Węży.

RadioZET.pl/PAP

