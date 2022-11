Rosja prowadzi pobór do wojska. Powoła 120 tys. żołnierzy

W Rosji rozpoczął się planowy jesienny pobór do wojska. Według zapowiedzi ministerstwa obrony planowane jest powołanie ok. 120 tys. poborowych – przekazał Instytut Badań nad Wojną (ISW). Amerykański think tank w najnowszym raporcie mówi też o rosnącej zależności Rosji od irańskiego uzbrojenia.