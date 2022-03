Rosja przegrupowuje wojska i szykuje się do ataku. "Prowadzą chaotyczny ostrzał"

Wojna w Ukrainie trwa już miesiąc. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że wojska rosyjskie przygotowują się do kolejnego uderzenia. "Wojska rosyjskie pracują nad odbudowaniem zdolności bojowych, uzupełnieniem amunicji i paliwa w celu zapewnienia gotowości do działań ofensywnych" - ocenia sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jednocześnie Rosjanie w niektórych kierunkach próbują szturmu i ostrzeliwują oddziały ukraińskie. W szczególności, siły broniące Kijowa odpierają ataki rosyjskie i - jak zapewnił sztab - utrzymują dotychczasowe odcinki.

"Na tymczasowo zajętych terytoriach Ukrainy okupanci nadal terroryzują ludność miejscową. Prowadzą przymusową wywózkę ludzi na terytorium Federacji Rosyjskiej. W celu zastraszenia ludności miejscowej rosyjscy agresorzy prowadzą chaotyczny ostrzał obszarów mieszkalnych, konfiskują samochody i rzeczy osobiste" - głosi komunikat sztabu.

Sztab generalny oświadczył też, że w Ługańsku na wschodzie Ukrainy wojska rosyjskie zorganizowały szpital wojskowy, który jest "całkowicie zapełniony" żołnierzami. Część szpitala używana jest do przechowywania ciał zabitych, bowiem "miejscowe kostnice są przepełnione" - dodano.

RadioZET.pl/ PAP

Wojna w Ukrainie na żywo. Najnowsze informacje